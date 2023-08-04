«Бог помогает нам»: На стеклах военного госпиталя в Москве стали появляться очертания Богородицы

Лики начали появляться во время Пасхи ФОТО: соцсети

Чудеса рядом! Уже год в Сети то и дело всплывает видео, взглянув на которое тут же думаешь: «Монтаж чистой воды!». На нем коридоры Центрального военного-клинического госпиталя имени Вишневского в Красногорске, а на каждой из стеклянных дверей лик Богородицы. Выглядит это как рисунок на запотевшем окне.

Подобные лики появились на всех шести этажах реанимации. Как говорят здесь, случилось это после того, как врачи несколько часов боролись за жизнь раненого парня, спасти которого не удалось. Однако сразу после его смерти на окнах стали появляться эти божественные очертания.

- Это в отделениях, где лежат наши войны. Сотрудники госпиталя говорят, что эти очертания появляются на дверях операционных и отделений. И именно тогда, когда привозят раненых с Донбасса, - рассказала девушка, снявшая видео, Инна Ямбулатова.

По словам сотрудников госпиталя, после произошедшего ребята, находящиеся на лечении, надели нательные крестики и стали чаще молиться.

- У меня нет обеих стоп, одной икры и огромная дырка на правой голени, переломаны все кости. Врачи говорят, что восстанавливаться я буду еще долго. Я верующий, православный человек, когда батюшка пришел в палату и показал фотографию проявившейся Богородицы, я еще раз убедился, что с нами Бог, - рассказывал «КП-Пермь» один из пациентов.

В самом же госпитале еще год назад подтвердили – видео снято у них. Объяснить произошедшее чудо не смогли. Увидеть это собственными глазами тогда даже приезжал Святейший Патриарх Кирилл.

- Святейший Владыка осмотрел изображения, проявившиеся на стеклах дверей в реанимационном отделении. В хирургическом центре они стали появляться на всех этажах, начиная с Пасхи. Первым проявился силуэт, похожий на образ Богородицы, - отметили в пресс-службе РПЦ.

Что это за чудо, объяснить пока никто не может. Но главное, это чудо помогает нашим бойцам духовно.

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