С ЕвроХимом комфортнее

180 С ПЛЮСОМ

Индекс качества городской среды измеряется в баллах и дает представление о том, какие ее сферы надо «подтянуть» для повышения комфорта и безопасности жизни. Благоприятным для проживания признается индекс на уровне 180 баллов и выше. Прирост качества городской среды считается объективным критерием оценки деятельности губернаторов и социальной ответственности бизнеса.

Его расчет ведется на комплексной оценке 36 индикаторов: состояния социально-досуговой инфраструктуры, общегородских пространств, жилья и прилегающих к нему территорий, развития общественно-деловой инфраструктуры и улично-дорожной сети, уровня озеленения и других слагаемых городской среды. В 2022 году в исследовании приняли участие 1117 городов страны.

Среди них – Ковдор и Кингисепп, которые уже третий год показывают положительную динамику в группе городов с благоприятной средой. В этих и других городах своего присутствия ЕвроХим в партнерстве с региональными властями реализует комплексную программу по улучшению жилищных условий, повышению уровня доступности медицины, развитию социальной и досуговой инфраструктуры, благоустройству общественных пространств.

Например, Ковдор в рейтинге городов с благоприятной средой вырос на 24 балла во многом благодаря разработанному в «ЕвроХиме» проекту по брендированию территории - «Ковдор – столица Гипербореи». В этот район Мурманской области даже стали приезжать все больше туристов.

МАКСИМАЛЬНЫЙ РОСТ

За последние 3 года все малые города ЕвроХима показали максимальный рост индекса. Например, в 2023 году Белореченск и Котельниково стали дебютантами в списке городов с благоприятной средой, перешагнув заветный показатель в 180 баллов. Особенно преуспел Котельниково, прибавив в рейтинге сразу 12%. Повлиял на это опять-таки привлекательный проект - «Котельниково-земля героев».

Тем не менее, оба города нуждаются в интенсивном комплексном развитии.

В крупных городах с населением от 100 тысяч человек тоже сохраняется стабильная положительная динамика: в 2022 году индекс качества подрос примерно на 15-16 баллов. Среди них лидирует Новомосковск: здесь реализуется много проектов, в том числе масштабный проект с участием ЕвроХима – образовательный центр для одаренных детей «Созвездие».

- Индекс качества городской среды — инструмент для работы каждого города над собственными зонами роста, а не для сравнения городов между собой. Мы подходим индивидуально к каждой территории, тесно сотрудничая с властью и местными жителями. ЕвроХим выступает партнером и соинвестором в крупных и сложных инфраструктурных проектах в рамках федеральных и государственных программ. В большей части городов присутствия компании наши предприятия являются градообразующими, соответственно, в них преимущественно живут наши работники и их семьи. Поэтому мы крайне заинтересованы, чтобы городская среда была качественной и комфортной, - сказал председатель Совета директоров ЕвроХима Игорь Нечаев.