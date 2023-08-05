«Многих из нас он видел детьми». Жираф Самсон отметил 30-летие в Московском зоопарке

Среди жирафов Самсон настоящий долгожитель ФОТО: пресс-служба Московского зоопарка

В Московском зоопарке сегодня, 5 августа, настоящий праздник – юбилей жирафа! Красавцу Самсону исполнилось целых 30 лет – для животного это очень даже солидный возраст. Как отмечают сотрудники зоопарка, в такие годы в приоритете у «длинношеих» уже спокойствие, уважение и покой, а не активные прогулки по вольеру.

- Самсон приехал в Москву совсем юным жирафом и успел повидать многих из нас детьми. Кто-то приходил к нему с родителями, кто-то, чтобы набраться уверенности перед экзаменами, а кто-то, чтобы нарисовать нашего гиганта с натуры, - вспоминают в Московском зоопарке.

Самсона здесь называют настоящей легендой. Его имя у многих уже напрямую ассоциируется с зоопарком. Многие местные пушистые «звезды» еще даже не родились, когда гордый, но приветливый Самсон уже встречал гостей, вытянув шею им навстречу.

В зоопарке с трепетом относятся к здоровью пожилого жирафа, поэтому гостей просят его ничем не кормить ФОТО: пресс-служба Московского зоопарка

- Он всегда радуется гостям. Ему важно общаться, видеть улыбчивые лица и машущие руки. Здесь важно не путать стремление к общению и к еде. Наш жираф тянется не за лакомствами – он полностью сыт, а к самим людям, - отмечают в зоопарке.

Всех желающих в зоопарке приглашают проведать уже пожилого любимчика публики. Уверяют, что он радуется каждому. Заботливые сотрудники просят лишь ничем с рук жирафа не кормить - в силу возраста у него есть свои проблемы со здоровьем, требующие строгой диеты. В зоопарке с трепетом к этому относятся и хотят сделать жизнь Самсона как можно более длинной и счастливой.