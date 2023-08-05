«Застряли без билетов, еды и жилья»: Больше 60 детей из России выставили на улицу из турецкого отеля

Дети оказались на улице Турции Фото: Дарья АСЛАМОВА

Больше 60 детей из России оказались выброшенными на улицу в Кемере (курортный район турецкой провинции Анталья, - прим. Ред.). Фотографии, где ребята с чемоданами ночуют в буквальном смысле на улице турецкого города, быстро разлетелись по Сети. По версии их родителей, виновата в ситуации одна из московских туристических компаний, которая организовывает поездки в детские лагеря Турции.

- По заверениям родителей, компания не оплатила проживание детей в отеле и не купила обратные билеты, - сообщает Ассоциация Туроператоров, в которую и обратились встревоженные родители. - Они не получили ни маршрутных квитанций на оба полетных сегмента, ни ваучеров, ни иных документов, подтверждающих организацию отдыха детей. При этом в Турцию своих детей все равно отправили, имея на руках билет в один конец.

Так ребята оказались прямиком на улице. Сначала компания пообещала заселить их в другой отель. Это произошло, но, по информации АТОР, вскоре группу ребят выселили и оттуда, заверив, что номера были оплачены только до 5 августа. Тогда родителям пообещали просто купить детям обратные билеты в Россию. Было ли выполнено это обещание – пока неизвестно. Но msk.kp.ru удалось выяснить, что на практике компании это уже не первый подобный случай. Годом ранее на улице якобы оказалась группа из 40 детей.

- У нас от школы в Петербурге в прошлом году был групповой заезд спортсменов в прошлом году, что-то наподобие спортивных сборов. Компания обещала устроить все на высшем уровне, в итоге наша группа из сорока детей застряла в Турции по вине компании без обратного билета, еды и проживания, - вспоминает в разговоре с msk.kp.ru одна из клиенток туристической фирмы.

Через компанию организаторы детской поездки заказывали билеты в обе стороны, отель и даже тренировочные объекты. Все обещали выполнить в срок, всем необходимым ребят обеспечить, на деле все, по словам женщины, оказалось совсем по-другому.

- Они обещали прямой перелет из Петербурга, но за день до вылета оказалось, что вылетать нужно из Москвы. В отеле и вовсе творились страшные вещи. Детей шантажировали, забирали документы, без «доплаты» не выпускали, а в итоге просто перестали кормить и поить. Билетов обратных в Россию тоже не было.

Тогда забирать детей из отеля, по словам женщины, пришлось с помощью местной полиции. В Россию их возвращали за свой счет.

- Знаю, что после этого на них подавали в суд, но чем закончилось неизвестно. Деньги никто не вернул, хотя со стороны компании было написано гарантийное письмо о том, что все компенсируют, - отмечает женщина. – Причиной назвали то, что компания заплатила не за весь период проживания детей в отеле. В этом году дети снова оказались в том отеле, хотя он и поменял вывеску. Ощущение какого-то сговора.

В этот раз взволнованные родители также грозятся обратиться в суд.