Южане против северян: какие развлечения предлагают речные вокзалы москвичам

Фото: Александра БУДАЕВА

УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ

Три десятка человек вялятся на солнце в толпе под большими красными зонтиками.

- Мама, мы купаться сегодня вообще будем? - раздраженно топает ножкой девчонка лет пяти. От жары даже ее задорные хвостики как-то поникли.

- Не знаю, - также раздраженно отвечает ей мама. В толпе нарастает напряжение. Вечер. Жара. Люди приехали к зоне отдыха на Северный речной вокзал искупаться в бассейнах, поваляться на шезлонгах, взять в баре холодный коктейль... Вместо этого вот уже 40 минут они стоят в очереди. Перспективы зайти внутрь весьма туманные.

- К сожалению, все шезлонги заняты, - терпеливо объясняют мне сотрудницы этой зоны отдыха. - Чтобы пройти внутрь без очереди, можно оплатить стандартную кровать, она стоит 18 000, но 13 500 из них - это депозит, который вы сможете потратить в баре и ресторане. На вашем месте я бы скооперировалась с кем-то из толпы, на кровать помещаются трое.

- А шезлонг как-то забронировать заранее можно? - спрашиваю у товарищей по несчастью.

- Нет, и чтобы "добыть" его, придется прийти пораньше. Зона отдыха работает с 9 утра, а некоторые тут очередь занимают с 7, - огорошили меня "местные". - Так что 40 минут в очереди сейчас - это еще ничего.

Фото: Александра БУДАЕВА

Ну уж нет, я решаю, что оно того не стоит (в зону отдыха можно заглянуть через заборчик, и на мой взгляд, там чересчур многолюдно), поэтому ухожу. В утешение беру себе мороженое (200 рублей за пломбир в апельсиновой глазури и темном шоколаде сверху) и иду гулять по набережной. Буквально за поворотом в тени на траве читает книжку девушка. Выглядит вполне довольной жизнью. Дальше на деревянных шезлонгах отдыхают велосипедисты. Тоже кажутся счастливыми в отличие от недавней толпы.

ПРОГУЛКА ПО ВОДЕ

Около 10 причала замечаю еще одну очередь. Оказывается, отсюда отходит прогулочное электросудно "Сходня".

- А сколько стоит? Где билеты брать? - интересуюсь у очереди.

- Так бесплатно! Пользуйтесь, пока есть возможность! - делают мне предложение от которого нельзя отказаться.

Мне повезло: я попала в 50 человек, которые вмещает судно. Все, кто пришли позже, остались ждать следующего часа.

Внутри электросудна просторно и прохладно (видимо, власти учли жалобы первых пассажиров, которым было душно), но стаканчики для воды закончились, плюс в зоне видимости не оказалось ни розеток, ни разъемов для подзарядки телефона. Так что мне удалось сделать буквально пару фото до того момента, как мой верный друг выключился. И 15-20 минут водной прогулки я наслаждалась видами из окна, а не из экрана смартфона. Может, оно и к лучшему.

Фото: Александра БУДАЕВА

А еще на Северном речном вокзале оказался интересный музей транспорта. Здесь я увидела модель "серванта на воде" - это четырехпалубные теплоходы, которые так прозвали за богатую внутреннюю отделку и остекление. Кстати такие теплоходы до сих пор ходят от Северного речного вокзала в Рыбинск, Ярославль, Нижний Новгород и др. Здесь же можно узнать, почему один из видов теплохода народ обозвал "чемоданом", плюс несколько интересных фактов о съемках фильма "Волга-Волга". Все секреты раскрывать не буду - приходите в музей сами.

КОНКРЕТНО

Что сколько стоит (цены в руб.):

Музей транспорта: вход - бесплатно

Аудиоэкскурсия по Северному речному вокзалу: бесплатно тут https://izi.travel/ru/397d-ekskursiya-po-severnomu-rechnomu-vokzalu/ru#/browse/46e1ecb1-7c4a-4884-aac9-6a90718f21dd/ru

Прогулка на электросудне: бесплатно каждый час с 10.00 до 20.00

Зона отдыха:

- с пн. по чт.: с 9.00 до 14.00 - шезлонг / лежак на траве 1000, кровать - 15000, кровать с балдахином - 24000, с 14.00 до 21.00 - шезлонг / лежак на траве 1500, кровать - 15000, кровать с балдахином - 32000

- с пт. по вс.: с 9.00 до 14.00 - шезлонг / лежак на траве 1500, кровать - 18000, кровать с балдахином - 24000, с 14.00 до 21.00 шезлонг / лежак на траве 2000, кровать - 24000, кровать с балдахином - 36000

НЕЗАВЕРШЕННЫЙ ОБЛИК

Обновленный Южный речной вокзал открыли только в этом году. Справа и слева от него до сих пор продолжаются стройки: с одной стороны до конца года планируют открыть апарт-отель, с другой - бизнес-центр. От этого непонятно, где находятся остановки. Объясняю: автобус 831 высаживает пассажиров прямо у входа на вокзал, а забирает - напротив на точке до пешеходного перехода.

Фото: Александра БУДАЕВА

Экскурсия внутри платная, но за час вам расскажут все об этом месте: почему Нагатино так называется (внимание, спойлер: гать - это настил), почему речной трамвайчик - трамвайчик, хотя на самом деле изначально катер (потому что ходил по расписанию, а остекление было стандартным для автобусов, троллейбусов и трамваев), где в Москве самая протяженная набережная, почему завод "Москвич" возник на месте болота и куда делись оригинальные статуи с фасада Южного речного вокзала. Больше спойлерить не буду - не пожалейте времени и денег на познавательную экскурсию.

Фото: Александра БУДАЕВА

Бонусом получите прекрасный вид с крыши вокзала (зона отдыха бесплатная, лежаки удобные, проверено на себе), сможете посмотреть на 3-м этаже выставку фотографий станций московского метро. Перед некоторыми застрянете надолго - не все станции узнаваемы, поломайте голову, прежде чем смотреть подпись к фотоработе.

Фото: Александра БУДАЕВА

Электросуда отсюда пока не ходят, хотя причал уже появился. Когда запустят движение, пока не известно.

КОНКРЕТНО

Что сколько стоит (цены в руб.):

Экскурсия по Южному речному вокзалу - 500, билеты брать тут.

Доступ на выставки, в зону отдыха на крыше и музей транспорта - бесплатно