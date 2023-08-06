На московских пляжах заканчиваются «стоячие» места: обалдевший от жары народ переполнил купальные зоны

Горожане отдыхают на берегу Путяевского пруда в парке Сокольники Фото: Андрей АБРАМОВ

Это воскресенье синоптики официально объявили самым «теплым» днем года. Так и сказали - теплым! Хотя даже слова «жара» для описания обстановки слишком мало. Пекло! Причем аномальное. По оценкам специалистов, Москву и область сегодня припечет до +34 градусов. А это, между прочим, на 10 градусов выше нормы. Аномалия, словом.

Вчера, к слову, было лишь немногим лучше.

Белопесоцкий карьер в Ступино. Фото: Андрей Тарасов

Естественно, ошалевший от таких температур народ ринулся охлаждаться к водоемам.

Многих впечатлило видео, снятое у заполненного водой карьера в окрестностях подмосковного Ступина. Народу - битком! Пузатые дяди, красивые тети в купальниках, дети разного возраста, пенсионеры. Вся полоска берега буквально заполнена людьми, как танцпол во время рок-концерта.

- Это снималось вчера, - рассказал KP.RU местный житель Андрей Тарасов. - Сегодня людей может быть чуть поменьше. Но еще не вечер, как говорится. Представьте себе самый забитый пляж Анапы в сезон. И умножьте на два. Вот что здесь происходит!

Пляж в Ступино прямо сейчас. Фото: Андрей Тарасов

При этом на дороге, ведущей к водоему, выстроились целые пробки из машин с желающими нырять и загорать.

- На карьер приезжают люди из Москвы и области, - объясняет Андрей. - Едут с вечера пятницы с палатками, ставят на берегу, шашлыки жарят и все такое. Место многим нравится. Карьер питается водами подземных ручьев, поэтому водичка свежая.

Что уж говорить о аншлаге московских пляжей, до которых можно добраться практически из любого конца города минут за 40. Причем даже общественным транспортом.

Москву и область сегодня припечет до +34 градусов. Фото: Андрей Тарасов

Один из самых традиционно популярных столичных пляжей - на Москва-реке в Строгино.

- В квартире невозможно от духоты. До самого вечера буду у воды сидеть! - смеется москвичка Ангелина, менеджер магазина косметики.

- Первый раз в жизни такое увидел. Пришел около 10 часов утра и пришлось по берегу послоняться, чтобы занять нормальное место более-менее у воды, - признается по телефону Алексей, лежащий на пляже Серебряный бор-2. - На завтра синоптики обещают плюс-минус такую же погоду. Честно говоря, подумываю, чтобы на работу под каким-то предлогом не пойти, а сразу с утра приехать сюда. Поработаю на удаленке!

Денежный вопрос - он, конечно, всегда важный. Многим больше нравится отдыхать бесплатно. Но такая же картина с аншлагами наблюдается даже на платных пляжах.

- Я сейчас в Дракино, на пляже острова Русский под Серпуховым, - рассказывает KP.RU чемпион мира по боди-фитнесу Александр Зайцев. - Пришел в девять часов и был семидесятым в очереди! Жара, конечно, мощная. Водичка нагрелась. Песочек. Напитки в баре. Добавь сюда волны - и как будто ты в Турции отдыхаешь.

Ошалевший от таких температур народ ринулся охлаждаться к водоемам. Фото: Андрей Тарасов

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец уточняет, что температура воды в столичных водоемах прогрелась до +22+24 градусов. Что касается температуры воздуха, то за последние 75 лет такие взрывы субтропического тепла 6 августа фиксировались всего трижды. Причем, все три раза - в последние годы. В 2010-м столбики термометров махнули до +37,3 градусов, а в 2014-м и 2022-м было полегче - +30,4 и +31,7, соответственно.