Почему сгорела самая дорогая машина Москвы: от Lamborghini за 60 млн остался только багажник

Lamborghini сгорел в центре Москвы. Фото: Кадр видео

Один из невольных героев соцсетей последних дней - несчастный спорткар «Ламборгини Авентадор», за считанные минуты сгоревший в центре Москвы.

Видео мгновенно разлетелось по телеграм-каналам. Вечер субботы. Тихий центр - столицы Хилков переулок. В кадр величественно въезжает шикарный синий спорткар. Не едет, как говорится — плывет! И вдруг из-за задней части (там у большинства спорткаров находится двигатель) появляется дымок, а через пару мгновений и полноценное пламя. Водителю крикнули и он успел выскочить из авто, когда «задок» уже прилично полыхал. По словам очевидцев, машину пытался спасти выскочивший из соседнего здания охранник с огнетушителем. Но силы были неравны. Следующее видео - элитная «Ламба» полыхает, как факел. Пожарные приехали довольно быстро, но спасти сумели только багажник. Весь остальной кузов сгорел дотла.

Вообще, «Ламборгини Авентадор» - одна из самых дорогих машин, которые можно встретить в Москве. Таких в российской столице единицы. 740 «лошадей» под капотом. Разгон до 100 километров час – за ничтожные 2,9 секунды. Поэтому и стоят такие автомобили они очень дорого. Цены на бу-шные тачки с пробегом начинаются от 25 млн рублей. А новые стоят от 50-60 миллионов и выше.

Известно, что сгоревший автомобиль буквально за несколько часов до этого был взят в аренду. Молодой человек выложил 200 тысяч рублей за сутки покатушек на синем красавце и еще 300 тысяч в качестве залога. К слову, в автопарке фирмы, которая предлагает в аренду люксовые модели, это самый дорогой экземпляр. Идущий следующим по стоимости шикарный «Феррари Трибуто Спайдер» оценивается в 140 тысяч рублей в сутки. Шикарный кабриолет «Роллс Ройс Давн» - в 120К. А давняя мечта предыдущих поколений автомобильных модников «Порш Кайен» в «какие-то» 20 тысяч.

Да, впереди у арендатора разбирательства с компанией, владевшей спорткаром, и, вероятно, даже суды с экспертизами. Но остается главный вопрос: почему же такая дорогущая (а значит супернадежная) машинка загорелась?

- У любых подобных происшествий чаще всего одна из трех причин, — объясняет KP.RU автоэксперт Петр Баканов. - Во-первых, это может быть неисправность электропроводки, после которой могло «коротнуть». Во-вторых, подтекание жидкостей - такое бывает у машин с большим пробегом. В-третьих, серьезный износ деталей или агрегатов. Сложно себе представить, чтобы последние два фактора имели место быть, если мы говорим о новой машине.

Между тем в соцсетях появилась версия, что автомобиль мог быть «репликой». (Оказывается, бывает в наше время и такое, да). Потому, мол, он и загорелся - не родная, не заводская сборка.

- На первый взгляд, версия конспирологическая, — продолжает Баканов. - Но кто может знать… Стоимость на машины этой модели и раньше, до февраля 2022 года, была заоблачной. А сейчас, с учетом инфляции и более сложных путей доставки цены вообще улетели в космос. Поэтому вполне допускаю, что кто-то мог, используя шасси от разбитого «Авентадора» восстановить машину, как будто она новая. Но это нужны очень серьезные мастера - таких буквально единицы, и бокс с очень серьезными техническими возможностями. При нынешних ценах овчинка, в принципе, стоит выделки.