Сбил 7-летнего ребенка насмерть и сбежал: На севере Москвы иномарка вылетела на пешеходный переход

На севере Москвы ищут водителя иномарки, который сбил насмерть ребенка и сбежал. Фото: прокуратура Москвы

На севере Москвы водитель иномарки сбил насмерть 7-летнего ребенка и сбежал. По данным KP.RU, авария произошла около 18:30 на Кронштадтском бульваре (это Головинский район столицы) - причем пешеходы переходили дорогу на разрешающий зеленый цвет светофора.

- Водитель автомобиля «Шкода» совершил наезд на ребенка, который двигался по регулируемому пешеходному переходу, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Москве. - Водитель иномарки с места ДТП скрылся.

По словам очевидцев, к приезду врачей ребенок дошкольного возраста был еще жив. Однако реанимировать его не удалось - мальчик скончался в машине скорой помощи по дороге в больницу.

Тем временем, установлено, что уехавшая с места аварии белая «Шкода» затем проследовала по Ленинградскому шоссе до подмосковных Химок. Там сидевший за рулем мужчина бросил авто у жилых домов и скрылся.

Однако вскоре виновника ДТП удалось задержать.

- Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, сопряженное с оставлением места его совершения, повлекшее по неосторожности смерть человека", - сообщила руководитель пресс-службы Прокуратуры Москвы Людмила Нефедова. - По этой статье грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет. Расследование на контроле в прокуратуре Москвы.