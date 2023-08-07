Мы ее еле откачали, а она снова пошла купаться: московские спасатели назвали ТОП-5 причин, почему на пляжах гибнут люди

В жаркие дни в Москве увеличивают число спасателей, которые работают на столичных водоемах. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В жаркие дни в Москве увеличивают число спасателей, которые работают на столичных водоемах. Например, сейчас здесь дежурят около 100 человек. Однако ЧП на реках и прудах периодически все равно случаются - люди чаще всего гибнут из-за собственной беспечности.

- Плывет девушка по середине пруда. Буйки далеко позади. Мы к ней один раз подплыли, просили вернуться к берегу. Второй раз, третий. Объясняли, что это опасно, а в ответ слышали: «Я хорошо плаваю, отстаньте». На пятый раз подплываем, а у нее ногу свело. Бросаю ей спасательный круг, она не успевает за него схватиться, уходит под воду. Ныряю, вытаскиваю ее, проводим сердечно-легочную реанимацию. В катере, потом на берегу. Бригада реаниматологов приехала. Откачали. От госпитализации она оказывается. И что делает? Правильно, возвращается на пляж и лезет в воду. Снова, - Сергей работает спасателем уже лет пять. И таких историй может порассказать немало. Мы попросили его на условиях анонимности назвать пять основных причин, по которым на пляжах гибнут люди.

1. АЛКОГОЛЬ

- 90% всех утонувших – это люди в состоянии алкогольного опьянения, - констатирует Сергей. На «официальных» пляжах дежурят не только спасатели, но и медики вместе с полицейскими. Кое-где выпивох действительно штрафуют. Но не особенно активно.

А еще есть неофициальные пляжи, то есть фактически это любой водоем, куда в жару может залезть охладиться человек. И таких мест много, и пиво там льется рекой, и шашлыки жарят, и водочку холодненькую распивают.

- Был случай, когда на пьяный мужчина с дерева в воду прыгал. Пруд переплывать пытался. Да еще и ребенка маленького с собой тащил. А у нас инструментов воздействия никаких фактически нет – только уговоры. В особо «тяжелых» случаях - вызываем полицию, - объясняет Сергей. – Этот случай был как раз из таких. С пятого раза наряд приехал. Ребята посмотрели на это безобразие, пожали плечами и… уехали. Мол, а чего мы тут сделаем?

2. ПЕРЕОЦЕНКА СВОИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

«Я и сам спасатель», «Я же мастер спорта». «И чего вы мне сделаете?» - это самые безобидные из тех фразочек, что слышат спасатели от отдыхающих. Они уже устали объяснять: как бы хорошо вы ни плавали, случиться может всякое. С любым.

- За все то время, что я работаю, видел только одного человека, который действительно отлично плавал. Это был спортсмен: регулярно приходил заниматься на турниках, потом плавал в местном водоеме. Мы его знали, но все равно вполглаза приглядывали за ним. И не зря: однажды перезанимался, видимо, в воде у него обе руки свело, и пошел ко дну. Хорошо, что мы недалеко были – достали, откачали. Выжил.

3. НАДУВНЫЕ «ПРИБАМБАСЫ»

Спасательные жилеты, которые используют профессионалы, наполнены пенопластом. Потому что надувные плавсредства – нарукавники, круги и матрасы – крайне ненадежны.

- Удивительно, что взрослые этого не понимают. Как-то вылавливали из пруда мужчину, который решил переплыть его с маленькой дочкой. Ребенок, который даже разговаривать не умел, плыл за отцом… в нарукавниках, - возмущен Сергей. – Потенциально, если бы с отцом что-то случилось, ребенок бы тоже не выжил. Мы не допустили ЧП в тот раз. Но сколько еще таких безответственных родителей на пляжах?

4. САП-борды

Популярность САП-бордов (это надувная доска, на которой плавают стоя, управляя с помощью одного длинного весла), принесла спасателям немало головной боли. Поскольку это не лодка, специального обучения никто не проходит, да и к своей безопасности частенько люди относятся слишком легко – выходят на воду без тех же спасательных жилетов, рассчитывая на то, что доска же плывучая, если что – зацеплюсь за нее.

- На днях уже поздно вечером в темноте остановили целую группу, там было человек 10. И все они плыли в районе Северного речного вокзала прямо по судовому ходу, - рассказывает Сергей. – Они еще и возмущались: мол, а что такого?

Объясняем: по реке ходят суда, вас на САПах могут просто не заметить. Волной может сбросить с доски. А уж если идет теплоход, то тут и того хлеще: вблизи него образуется течение, которое может затянуть вас под винт. Так понятнее?

5. ЭФФЕКТ ТОЛПЫ

Минувшие выходные выдались жаркими не только для отдыхающих, но и для самих спасателей. В столице их число увеличили со «стандартных» 70 до 100. Они то и дело вытаскивали из воды утопающих: на Мещерском пляже «откачали» 21-летнего гражданина Нигерии, из Спасского затона Москвы-реки молодого человека успели вытащить до того, как он ушел под воду. Но все равно, по неофициальным данным, за выходные в столице и области погибло с десяток человек.

- Мы это так и называем – «эффект толпы». Когда народу много, если кто-то один заплывает нарушает правила, скажем, заплывает за буйки, то поплывут и другие, а за всеми не уследишь. В жару на катере спасатели тоже быстро устают. Это вы отдыхаете, а мы должны все время смотреть на воду, пытаясь понять: устал ли человек, понадобится ли ему помощь в ближайшее время. Особо пристально действительно смотрим за теми, кто заплывает за буйки, много хлопот доставляют пьяные и… мигранты. Большинство из них не умеют плавать либо делают это плохо. А охладиться хочется всем. Мы просим в этот момент задуматься о своей безопасности и не отходить от берега. Да, многолюдно. Зато безопасно. Берегите себя.