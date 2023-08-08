Лекция об изменении архитектурного облика Москвы состоится в рамках МУФ

Фото: Иван МАКЕЕВ

На площадке Московского урбанистического форума - 2023 в «Лужниках» 11 августа в 17.00 пройдет лекция «Москва сквозь года. Как менялся архитектурный облик Москвы». Спикером выступит историк и экскурсовод Регина Поливан.

Гости узнают, как создавался облик столицы, начиная от деревянных домиков, особняков знати, панельных домов, так называемых хрущёвок и сталинских высоток до крупнейшего технологического мегаполиса в мире. Лектор расскажет, как пожар 1812 года, кардинально повлиял на архитектуру столицы.

К просмотру аудитории будут предложены историко-документальные материалы – чертежи, репродукции картин художников разных лет и фотографии.

Кроме того, в рамках сессии, слушатели познакомятся с одним из основных направлений деятельности Госинспекции по недвижимости по освобождению Москвы от самостроя и созданию комфортного общественного пространства, где вместо незаконных построек появляются места для отдыха, детские и спортивные площадки, скверы и газоны, для автомобилистов создаются места для парковки автомобилей. Также особое внимание уделяется выявлению ветхих зданий для дальнейшего их восстановления, благодаря чему сохраняется архитектурное наследие столицы.