Чек-ап детского здоровья: перед школой и не только

Фото предоставлены «СМ-Клиника»

Зачем нужна диспансеризация

Важность диспансеризации сложно переоценить. Подобные обследования дают родителям возможность получить максимум информации о психофизическом здоровье своего ребёнка. Вовремя проведённая диагностика позволяет «поймать» патологию на самых ранних стадиях, не допустив её перехода в хроническое заболевание. На консультациях узкопрофильных специалистов родители могут получить необходимые рекомендации относительно профилактики и лечения возможных заболеваний.

Перед школой и детским садом проводится наиболее полная диагностика, позволяющая выявить задержку развития и другие патологии, которые могут затруднить социализацию и обучение ребёнка.

Фото предоставлены «СМ-Клиника»

Диспансеризация перед детским садом и школой

Перед поступлением ребёнка в школу и в детский сад необходимо будет предоставить специальную справку – это форма № 026/у-2000. Чтобы её получить, нужно пройти осмотр у нескольких специалистов и сдать ряд анализов.

Малышам, которым предстоит идти в детский сад, потребуются осмотры педиатром, хирургом, травматологом-ортопедом, неврологом, стоматологом, оториноларингологом и офтальмологом. В комплексное обследование также входит консультация акушера-гинеколога (для девочек) и уролога-андролога (для мальчиков).

Что касается будущих первоклассников, то для них список врачей будет тот же, плюс добавится обязательная консультация психолога. Если ребёнок состоит на диспансерном учете у других специалистов, надо будет пройти и их. Диспансеризация перед школой предусматривает также ряд инструментальных диагностических обследований: УЗИ органов брюшной полости и почек, эхокардиографию, электрокардиографию.

Кроме того, и для сада, и для школы необходимо будет сдать общий анализ мочи, клинический анализ крови, анализ кала на яйца гельминтов и соскоб на энтеробиоз.

Диспансеризации на разных этапах взросления

Обследования перед школой и детским садом чрезвычайно важны, но это не значит, что ими всё ограничивается. Комплексные чек-апы здоровья необходимо проводить на каждом этапе взросления ребёнка.

На первом году жизни малыша диспансеризация проводится несколько раз: непосредственно после рождения, в 1, 3, 6, 9 и 12 месяцев. Помимо педиатра, здоровье малыша оценивают такие специалисты, как невролог, офтальмолог, хирург, травматолог-ортопед, оториноларинголог, стоматолог. В список обследований, которые надо выполнить до года, входят: УЗИ органов брюшной полости, почек и тазобедренных суставов, УЗИ головного мозга (нейросонография), УЗИ сердца (эхокардиография), аудиологический скрининг (если он не проводился в роддоме), электрокардиография, общие анализы мочи и крови.

Фото предоставлены «СМ-Клиника»

В дальнейшем регулярность чек-апов сокращается. На втором году жизни малыша осмотры педиатром проводятся один раз в 3 месяца, в возрасте от 2-х до 3-х лет – раз в полгода. Начиная с 3-х лет диспансеризация проходит один раз в год. Дошкольников регулярно осматривают стоматолог, хирург, офтальмолог, оториноларинголог. В возрасте 3-х лет девочкам рекомендуется консультация детского гинеколога, а мальчикам – детского уролога-андролога. В возрасте 5 лет следует пройти консультацию у логопеда. Выявить речевые нарушения и провести их коррекцию важно до того, как ребёнок пойдет в первый класс. Это упростит его адаптацию в новом коллективе и снизит вероятность проблем с обучением.

Не менее важны обследования детей в школьном возрасте. Школьные занятия, различные кружки и секции оказывают серьёзное влияние на психофизическое развитие ребенка. Резко возрастают нагрузки на различные системы организма, в частности, на органы зрения и костно-мышечную систему. Кроме того, это время пубертата, когда тело ребёнка начинает меняться, происходит гормональная перестройка организма, могут активизироваться различные скрытые патологии. Диспансеризация в школьном возрасте – не простая формальность, а важное мероприятие, которое поможет сохранить здоровье. Комплексные осмотры специалистами необходимы в 7, 10, 14, 15, 16 и 17 лет.

Пройти диспансеризацию за один день

Как правило, родители заранее настраиваются на то, что процесс посещения большого количества врачей будет небыстрым. Ведь к каждому специалисту нужно записаться и подождать очереди. Плюс понадобятся обследования, на выполнение и расшифровку которых тоже придется закладывать время. Перспектива потратить энное количество часов и даже дней на посещение детских врачей зачастую вынуждает родителей откладывать такое важное мероприятие, как диспансеризация, в «долгий ящик».

«СМ-Клиника» для детей и подростков предлагает оптимальное решение – пройти диспансеризацию за один день, без очередей и в комфортных условиях. В течение одного дня вы посещаете с ребёнком всех необходимых специалистов, проходите диагностические обследования на высокотехнологичном оборудовании, сдаёте анализы и получаете их результаты уже через два часа. По итогам обследований оформляется официальная медицинская документация и «Медицинская карта ребёнка для образовательных учреждений», которая выдаётся на следующий день.

Кроме того, на время проведения диспансеризации можно воспользоваться услугой размещения в комфортабельной палате дневного стационара. Большинство специалистов сами придут к вам в палату, проведут осмотры и возьмут необходимые анализы.

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