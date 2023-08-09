По предварительным данным, взрыв на территории завода произошел из-за нарушения технологического процесса.

Взрыв в Сергиевом Посаде 9 августа 2023 года

Около 10:40 9 августа жители Сергиева Посада услышали мощнейший звук взрыва. После этого со стороны поселка Северный — это часть города — начал подниматься объемный столб дыма. ЧП произошло на Загорском оптико-механическом заводе (ЗОМЗ).

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что при взрыве пострадал 31 человек. Среди них трое с тяжелыми ранениями, они в реанимации, еще 12 человек направлены в травмпункт. Всего в больницу доставлены 19 человек, им оказывается необходимая помощь.

Обновление на 13:25 мск: Андрей Воробьев сообщил, что в результате взрыва в Сергиевом Посаде пострадали 43 человека - все они доставлены в районную больницу. Шестеро из них находятся в реанимации с ожогами и травмами. Еще 22 человека доставлены в отделение травматологии. У остальных — осколочные повреждения средней тяжести.

Кроме этого, Губернатор сообщил, что под завалами может находиться еще 5 человек. На месте работают экстренные службы.

Обновление на 13:48 мск: В пресс-службе Минздрава России сообщили, что спасатели достали из-под завалов троих человек. В тяжелом состоянии их эвакуируют в больницу.

Обновление на 14:19 мск: Количество пострадавших увеличилось до 52 человек, сообщил Андрей Воробьев. Также стало известно, что в результате взрыва в Сергиевом Посаде из строя вышла котельня. Потребители остались без горячей воды.

— Я живу на рабочем поселке примерно в 100 метров от одного из цехов предприятия. У меня взрывной волной выбило окно, полетел реечный потолок. У гаражей ворота повышибало, — рассказали kp.ru очевидцы.

— На территории Загорского оптико-механического завода произошел взрыв. Я прошу вас сохранять спокойствие. Телефоны горячей линии, куда можно обратиться за информацией: 8 (4965) 457755, 408836, 515100, 8 (915) 1351510, — написал глава Сергиева Посада Дмитрий Акулов в своих соцсетях.

Что известно про причины взрыва в Сергиевом Посаде, версии

Пока обстоятельства и причины взрыва устанавливаются. Губернатор Московской области Андрей Воробьев приехал на место происшествия. В своем Telegram-канале он подтвердил, что взрыв произошел в 10:40 в металлическом ангаре 40х40 метров. Это склад пиротехники, который арендовала частная компания на территории Загорского оптико-механического завода.

Работа штаба МЧС на месте ЧП в Сергиевом Посаде. Фото: t.me/DAkulovSP/

Фото: t.me/DAkulovSP/

Кроме этого он сообщил, что в целях безопасности была проведена эвакуация людей из всех зданий и цехов ЗОМЗ, а также в ближайшем детском саду.

По данным источника kp.ru, ЧП случилось на складе пиротехники на территории завода. По предварительным данным причиной взрыва на территории завода в Сергиевом Посаде стало нарушение технологического процесса.

Обновление на 13:43 мск: Городская администрация Сергиева Посада сообщила, что пожар на месте взрыва локализован.

ЧП произошло на Загорском оптико-механическом заводе (ЗОМЗ).

Что известно про Загорский оптико-механический завод (ЗОМЗ)

ЗОМЗ один из основных разработчиков и изготовителей наблюдательных приборов, медицинской аппаратуры для диагностики и лечения. Его производственные площади занимают 160 тысяч «квадратов» — целый квартал из промзон. Вокруг находится частный сектор и жилые кварталы. Часть помещений завода сейчас арендуют частные компании.

Работа спасателей у эпицентра взрыва на заводе. Кадр из видео

Видео взрыва в Сергиевом Посаде 9 августа 2023 года