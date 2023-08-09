Для жителей Бабушкинского района Москвы откроется новая детско-взрослая поликлиника

Фото: Департамент строительства г. Москвы

Места для комфортного ожидания, продуманная навигация, современная медтехника - все это и многое другое для качественной помощи получают пациенты новых поликлиник. Их сегодня строят в разных районах столицы. Такой станет и детско-взрослая поликлиника на 750 посещений в смену. Ее возводят на Ленской улице, владение 21 в Бабушкинском районе Москвы.

«Здание будет полностью готово в третьем квартале этого года, - сообщил журналистам руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Сейчас в нем проводится монтаж медицинского оборудования и мебели».

По его словам, корпус разделят на детскую и взрослую зоны. При этом потоки пациентов пересекаться не будут. Как и во всех новых поликлиниках, самые посещаемые кабинеты разместят на нижних этажах, остальные и администрацию – на верхних этажах. Ведущих прием врачей распределят по зданию так, чтобы меньше собирались очереди в коридорах и ожидание приема стало комфортнее. На всех этажах с кабинетами медиков-специалистов появятся специально выделенные места с игровыми для детей.

В здании будут работать педиатрическое отделение, отделение для детей грудного возраста, дневной стационар, отделение функциональной и лучевой диагностики, отделение неотложной медицинской помощи детскому населению. Для персонала обустроят комнаты отдыха. Медицинские кабинеты оснастят эргономичной мебелью для комфортной работы.

«Как ранее отмечал мэр Москвы Сергей Собянин, в поликлиниках большинство москвичей почувствует себя в новых условиях, - сказал Загрутдинов. - Пациенты будут получать помощь в учреждениях с новым оборудованием и новыми медицинскими услугами».