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Общество9 августа 2023 11:40

Сергей Собянин сообщил, когда откроется Центр фигурного катания Этери Тутберидзе

Мэр Москвы Сергей Собянин посетил Центр фигурного катания Этери Тутберидзе
Александра БУДАЕВА
Александра БУДАЕВА
Мэр Москвы Сергей Собянин посетил Центр фигурного катания Этери Тутберидзе

Мэр Москвы Сергей Собянин посетил Центр фигурного катания Этери Тутберидзе

Фото: Михаил ФРОЛОВ

НАСТОЯЩИЙ ДВОРЕЦ

В Ясенево подходит к концу строительство нового ледового дворца. Центр фигурного катания Этери Тутберидзе площадью 20 700 кв. метров возвели по адресу: Новоясеневский проспект, 26.

- Еще несколько лет назад на этом месте был недострой. Мы расторгли контракт на строительство торгового центра, снесли то, что здесь уже было, и построили уникальный дворец, где будут заниматься прославленные фигуристы, — 9 августа ледовый дворец мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел вместе со знаменитым тренером по фигурному катанию Этери Тутберидзе и ее ученицами - Камилой Валиевой, Алиной Загитовой и др.

В Ясенево подходит к концу строительство нового ледового дворца.

В Ясенево подходит к концу строительство нового ледового дворца.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Я очень волнуюсь: хочется, чтобы этот ледовый дворец всем понравился, потому что именно я была ответственна за многие моменты, — призналась Этери Тутберидзе.

По словам строителей, она участвовала в подготовке проекта на всех этапах и регулярно лично приезжала на объект.

- Это она придумала интересные новшества - беговую дорожку, которую пустили по периметру тренировочного поля и кардиозону с витражным остеклением, чтобы тренер могла наблюдать за тем, как занимаются ее ученики, — рассказал руководитель проекта ООО "Меркурий" Павел Лебедь.

Центр фигурного катания Этери Тутберидзе площадью 20 700 кв. метров возвели по адресу: Новоясеневский проспект, 26.

Центр фигурного катания Этери Тутберидзе площадью 20 700 кв. метров возвели по адресу: Новоясеневский проспект, 26.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Фигуристки уже осмотрели будущий "фронт работ" и остались очень довольны:

- Это правда настоящий дворец. После катка "Хрустальный", где мы сейчас занимаемся, приходишь сюда и даже немного теряешься: очень много помещений, возможно, первое время придется пользоваться картой, чтобы здесь ориентироваться, - пошутила Олимпийская чемпионка Камила Валиева.

- А зону с витражным остеклением уже оценили?

- О, да, за нами теперь будут внимательно следить, - отозвалась еще одна ученица Этери Тутберидзе, чемпионка России 2023 года фигуристка-одиночница Софья Акатьева. - После каждой тренировки мы делаем заминку, - ходим 45 минут по дорожке, чтобы мышцы пришли в норму. Теперь будем делать это под строгим надзором.

Фигуристки уже осмотрели будущий "фронт работ" и остались очень довольн

Фигуристки уже осмотрели будущий "фронт работ" и остались очень довольн

Фото: Михаил ФРОЛОВ

ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Как сообщил мэр Москвы, уже в сентябре ледовый дворец будет сдан.

- Это энергоэффективный объект, тепло не будет расходоваться зря, - подчеркнул Сергей Собянин. - Здесь также применена уникальная технология распределения температур.

Над этой технологией специалистам пришлось изрядно поломать голову:

- До начала работ мы делали математическое моделирование распределения воздушных потоков по полю, - рассказал руководитель проекта ООО "Меркурий" Павел Лебедь. - Пришлось учитывать много нюансов. Ведь для фигуристов нужна температура воздуха в +16 градусов, льда - "минус" 4, для хоккеистов воздух должен быть холоднее, лед жестче. А на трибунах при этом нужно сохранять температуру, комфортную для зрителей - +22 градуса.

Все тонкости учли, систему отладили - теперь с фигуристов на хоккеистов и обратно она способна переключаться в течение полутора-двух часов, создавая для тех и других комфортные условия для тренировок.

Как сообщил мэр Москвы, уже в сентябре ледовый дворец будет сдан.

Как сообщил мэр Москвы, уже в сентябре ледовый дворец будет сдан.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ледовый дворец строился чуть больше двух лет и будет сдан с опережением графика:

- Изначально его планировали закончить в феврале 2024 года, но уже сейчас объект готов на 98-99%, - сообщил руководитель проекта АНО "Развитие спортивных и инфраструктурных объектов" (РСИО) Андрей Волчков. - Кроме прочего, здесь оборудовали еще и реабилитационный блок с помещениями для массажа, барокамерами, физиотерапией и особой ванной с противотоком: ее размеры 3 на 8 метров, внутри можно плавать и выполнять упражнения по назначению врача.

- Это очень масштабный проект, все сделано на высшем уровне, - оценила Олимпийская чемпионка Алина Загитова. - Здесь есть все условия для тренировок, спасибо всем, кто строил этот ледовый дворец.

Кроме профессиональных спортсменов выходить на лед смогут все желающие - здесь планируют организовать прокат коньков. Поэтому открытия ледового центра с нетерпением ждут тысячи москвичей.

Ледовый дворец строился чуть больше двух лет и будет сдан с опережением графика

Ледовый дворец строился чуть больше двух лет и будет сдан с опережением графика

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Что будет в ледовом центре:

- Соревновательная ледовая арена размером 60 на 30 метров с трибунами на 500 мест для зрителей

- Тренировочная ледовая арена размером 60 на 30 метров с круговой разминочной зоной на балконе

- 10 хореографических залов

- 2 тренажерных зала

- Зал акробатики

- Зона бросков с искусственным льдом для хоккеистов

- Реабилитационный блок

- Конференц-зал на 50 мест

- Открытая парковка на 113 машиномест

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