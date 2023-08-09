Сергей Собянин сообщил, когда откроется Центр фигурного катания Этери Тутберидзе

Мэр Москвы Сергей Собянин посетил Центр фигурного катания Этери Тутберидзе Фото: Михаил ФРОЛОВ

НАСТОЯЩИЙ ДВОРЕЦ

В Ясенево подходит к концу строительство нового ледового дворца. Центр фигурного катания Этери Тутберидзе площадью 20 700 кв. метров возвели по адресу: Новоясеневский проспект, 26.

- Еще несколько лет назад на этом месте был недострой. Мы расторгли контракт на строительство торгового центра, снесли то, что здесь уже было, и построили уникальный дворец, где будут заниматься прославленные фигуристы, — 9 августа ледовый дворец мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел вместе со знаменитым тренером по фигурному катанию Этери Тутберидзе и ее ученицами - Камилой Валиевой, Алиной Загитовой и др.

В Ясенево подходит к концу строительство нового ледового дворца. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Я очень волнуюсь: хочется, чтобы этот ледовый дворец всем понравился, потому что именно я была ответственна за многие моменты, — призналась Этери Тутберидзе.

По словам строителей, она участвовала в подготовке проекта на всех этапах и регулярно лично приезжала на объект.

- Это она придумала интересные новшества - беговую дорожку, которую пустили по периметру тренировочного поля и кардиозону с витражным остеклением, чтобы тренер могла наблюдать за тем, как занимаются ее ученики, — рассказал руководитель проекта ООО "Меркурий" Павел Лебедь.

Центр фигурного катания Этери Тутберидзе площадью 20 700 кв. метров возвели по адресу: Новоясеневский проспект, 26. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Фигуристки уже осмотрели будущий "фронт работ" и остались очень довольны:

- Это правда настоящий дворец. После катка "Хрустальный", где мы сейчас занимаемся, приходишь сюда и даже немного теряешься: очень много помещений, возможно, первое время придется пользоваться картой, чтобы здесь ориентироваться, - пошутила Олимпийская чемпионка Камила Валиева.

- А зону с витражным остеклением уже оценили?

- О, да, за нами теперь будут внимательно следить, - отозвалась еще одна ученица Этери Тутберидзе, чемпионка России 2023 года фигуристка-одиночница Софья Акатьева. - После каждой тренировки мы делаем заминку, - ходим 45 минут по дорожке, чтобы мышцы пришли в норму. Теперь будем делать это под строгим надзором.

Фигуристки уже осмотрели будущий "фронт работ" и остались очень довольн Фото: Михаил ФРОЛОВ

ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Как сообщил мэр Москвы, уже в сентябре ледовый дворец будет сдан.

- Это энергоэффективный объект, тепло не будет расходоваться зря, - подчеркнул Сергей Собянин. - Здесь также применена уникальная технология распределения температур.

Над этой технологией специалистам пришлось изрядно поломать голову:

- До начала работ мы делали математическое моделирование распределения воздушных потоков по полю, - рассказал руководитель проекта ООО "Меркурий" Павел Лебедь. - Пришлось учитывать много нюансов. Ведь для фигуристов нужна температура воздуха в +16 градусов, льда - "минус" 4, для хоккеистов воздух должен быть холоднее, лед жестче. А на трибунах при этом нужно сохранять температуру, комфортную для зрителей - +22 градуса.

Все тонкости учли, систему отладили - теперь с фигуристов на хоккеистов и обратно она способна переключаться в течение полутора-двух часов, создавая для тех и других комфортные условия для тренировок.

Как сообщил мэр Москвы, уже в сентябре ледовый дворец будет сдан. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ледовый дворец строился чуть больше двух лет и будет сдан с опережением графика:

- Изначально его планировали закончить в феврале 2024 года, но уже сейчас объект готов на 98-99%, - сообщил руководитель проекта АНО "Развитие спортивных и инфраструктурных объектов" (РСИО) Андрей Волчков. - Кроме прочего, здесь оборудовали еще и реабилитационный блок с помещениями для массажа, барокамерами, физиотерапией и особой ванной с противотоком: ее размеры 3 на 8 метров, внутри можно плавать и выполнять упражнения по назначению врача.

- Это очень масштабный проект, все сделано на высшем уровне, - оценила Олимпийская чемпионка Алина Загитова. - Здесь есть все условия для тренировок, спасибо всем, кто строил этот ледовый дворец.

Кроме профессиональных спортсменов выходить на лед смогут все желающие - здесь планируют организовать прокат коньков. Поэтому открытия ледового центра с нетерпением ждут тысячи москвичей.

Ледовый дворец строился чуть больше двух лет и будет сдан с опережением графика Фото: Михаил ФРОЛОВ

Что будет в ледовом центре:

- Соревновательная ледовая арена размером 60 на 30 метров с трибунами на 500 мест для зрителей

- Тренировочная ледовая арена размером 60 на 30 метров с круговой разминочной зоной на балконе

- 10 хореографических залов

- 2 тренажерных зала

- Зал акробатики

- Зона бросков с искусственным льдом для хоккеистов

- Реабилитационный блок

- Конференц-зал на 50 мест

- Открытая парковка на 113 машиномест