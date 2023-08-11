По Подмосковью едем, заряжаем!

Фото: Михаил ГОНЧАРОВ

Чтобы проверить это, мы отправились в короткое путешествие из Москвы до Дмитрова и обратно. Стартовали от Патриарших прудов на двух кроссоверах Evolute российского производства с начальником отдела по развитию электрозарядной инфраструктуры «Россети Московский регион» Александром Салтыковым.

Первую запланированную остановку мы сделали на сетевой АЗС в Капустино. Как рассказал Александр Салтыков, компания с 2020 года принципиально размещает свои станции только на локациях с развитой инфраструктурой, где есть кафе, магазин, стоянка, туалет, зона отдыха.

Позади - 35 км по Москве и ближнему Подмосковью, заряд батареи снизился с 78% до 68%. Поэтому решаем подзарядить только одну машину. Александр входит в мобильное приложение RS.ET, запускает сессию заправки, вставляет коннектор в «розетку» электрокара. Сессию можно забронировать заблаговременно, чтобы не оказалось, что на ней уже кто-то есть. Впрочем, до конца этого года компания установит в Подмосковье еще 99 ЭЗС. Все действующие станции «Россети Московский регион» нанесены на карту в приложении.

За десять минут заряд батареи головного электромобиля достиг 80%. Отключаемся, и оплата автоматически списывается с привязанной к аккаунту карты. С 20% до 80% зарядка заняла бы 20 - 30 минут, а вот «до полного» - несколько дольше.

- А для поездок по Московской области и нет смысла заряжать аккумулятор полностью. В регионе сейчас работают 64 наши станции, и расстояние между соседними не превышает 50 км, - пояснил Александр Салтыков.

В конце маршрута у деревни Спиридово на дисплее был 51%. Восемьдесят километров пути в разных условиях показали, что теоретически полностью заряженной батареи нам хватило бы, чтобы доехать до Дубны и вернуться в Москву. А заправки «Россети Московский регион» позволяют без проблем путешествовать по Подмосковью на электромобиле в любом направлении: от Дубны до Серебряных прудов, от Шаховской до Орехово-Зуево. Каким бы ни был маршрут, одна или несколько ЭЗС обязательно появятся по пути.