Тренируй тело, развивай ум: Что приготовила посетителям площадка Московского урбанистического форума в «Лужниках»

Работа площадок Московского урбанистического форума в олимпийском комплексе «Лужники». Фото: Пелагия ТИХОНОВА/Агентство «Москва»

В какую сторону ни пойдешь - везде интересно: для того чтобы пройтись по площадке Московского урбанистического форума в «Лужниках», смело выделяйте несколько часов. А лучше весь день. Но не забудьте заранее все спланировать!

ДВИГАЙ ТЕЛОМ

Бесплатными площадками для футбола и волейбола в Москве, пожалуй, уже никого не удивишь - такое в любом районе есть. А как насчет бесплатного САП-серфинга? Да-да, 10 бесплатных досок и квалифицированные тренеры - к вашим услугам с 12.00 до 21.00 по будням и с 11.00 до 21.00 по выходным.

- У нас на площадке катаются в порядке живой очереди. Я бы посоветовал приходить за полчаса до открытия, тогда ждать не придется - в очереди всего пара человек будет, - посоветовал один из тренеров.

С вейкбордингом такой номер не пройдет. Занятия тоже бесплатные, но регистрироваться нужно заранее на сайте mosurbanforum.ru. Ищите расписание на нужную дату, там выбираете мастер-класс «Катание на вейкборде» и заполняете необходимые данные. Тренировка длится 55 минут, набирается группа из четырех человек. С собой нужно принести полотенце, шлепки, слитный купальник (плавки), остальное выдадут на месте.

Народ толпится на обеих локациях. Но если вы думаете, что это видели толпу, так это вы просто не дошли до «Урбан Гонки». Это виртуальный чемпионат, гоняют на Lada Vesta Touring. Но страсти в этом месте кипят настоящие. За один раз участник проезжает три круга, количество заездов в день - неограниченно. По итогам дня выбирается победитель, который проехал дистанцию быстрее остальных. Плюс есть еженедельные финалы (по 10 победителей), а 10 сентября запланирован суперфинал. И хотя организаторы не оглашают, какие призы ждут лучших гонщиков, уже сейчас в виртуальном мире разворачиваются нешуточные бои за победу.

БЕЗ ЗАБОТ

Прогуляться по крышам домов, заглянуть в номера гостиницы «Националь» и увидеть Зарядье в прошлом, когда никакого Зарядья еще и не было, - все это доступно в VR-кинотеатре. В некоторых виртуальных прогулках доступны еще и аудиогиды - они объяснят, что за картинка проплывает у вас перед глазами.

Посмотреть на всю площадку в «Лужниках» с высоты птичьего полета можно с колеса обозрения. Оно работает бесплатно. А значит, здесь всегда полно народу. Приготовьтесь заранее к 30 - 40 минутам ожидания.

Скрасят томительные минуты многочисленные фотозоны, расположенный рядом фуд-корт и маркет с товарами ручной работы. Например, здесь есть игрушечные коты, каждый - индивидуальность. Кот-исследователь всегда готов к приключениям и пахнет бадьяном и чабрецом, кот-алхимик - немного ясновидящий, внутри него - анис, розмарин и цветочный микс, коту - хранителю тайн можно доверить самый страшный секрет, но чем пахнет столь верный друг? Чтобы узнать это, вам просто необходимо прийти на эту площадку самим. Тем более что тут еще море неизведанного.

А что еще? Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

УМА ПАЛАТА

Хорошо ли вы знаете собственный город и услуги, которые можно получить бесплатно? Например, при переезде прикрепиться к поликлинике и записать ребенка в детский сад можно удаленно, а еще можно подать заявку на вывоз вещей, которые вам в квартире совершенно не нужны.

Единый читательский билет позволяет брать книги в любой библиотеке, а при его оформлении в павильоне «Цифровые технологии Москвы» можно выбрать любую книгу из тех, что представлены на стенде. С единым читательским билетом также можно прийти в любую библиотеку и получить оттуда доступ к сервису с бесплатными электронными книгами. Удобно? Более чем.

Для тех, кто в Москве недавно или любит гулять по родному городу и узнавать что-то новое, можно скачать приложение «Узнай Москву!». Оно не только покажет, какие достопримечательности есть поблизости от вас, но включит аудиогид и даже проработает маршрут пешеходной экскурсии.

Площадка в «Лужниках» позволяет узнать лучше умный город, каким уже стала Москва, и познакомиться ближе с работой коммунальных служб, которые обеспечивают жителям столицы должный уровень комфорта.