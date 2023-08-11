Шансов выжить в эпицентре не было: На месте взрыва в Сергиевом Посаде находят фрагменты тел погибших

На территории оптико-механического завода «Пиро-Росс» много лет арендовала ангар размером 40х40 метров. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Планируется, что сегодня следователи ГСУ Следственного комитета России по Московской области выйдут в суд с ходатайством об аресте Сергея Чанкаева - директора фирмы «Пиро-Росс», цех которой взорвался 9 августа в Сергиевом Посаде. Напомним, компания производит фейерверки и салюты. На территории оптико-механического завода «Пиро-Росс» много лет арендовала ангар размером 40х40 метров. В результате взрыва разрушен не только ангар (на его месте образовалась воронка), но и несколько ближайших зданий. Взрывной волной рамы и стеклопакеты выбило в более чем сотне жилых домов, которые находятся вокруг промзоны. Погибла женщина, 16 человек находятся в больнице (шесть из них в тяжелом состоянии), еще 8 человек числятся пропавшими без вести.

СЛОВО ДИРЕКТОРА ПРОТИВ СЛОВ РАБОЧИХ

Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека» (наказание по ней - лишение свободы на срок до 5 лет). Сергей Чанкаев был задержан утром в четверг. Ему предъявлено обвинение.

По документам на территории промзоны находилось производство «Пиро-Росс». Склад якобы находится на другом конце города. Однако, судя по всему, разрушенный ангар также использовали для хранения взрывчатых веществ. Вопреки технике безопасности.

Как стало известно KP.RU, на допросах Чанкаев свою вину полностью отрицает. Утверждает, что в ангаре не было и не могло быть такого количества взрывчатых веществ, чтобы вызвать такой мощный взрыв.

Однако показания работников цеха говорят об обратном. Они рассказывают: «В ангаре стояли какие-то странные опломбированные коробки. Нам говорили о большом количестве пороха».

Словом, расследование продолжается.

Взрывной волной рамы и стеклопакеты выбило в более чем сотне жилых домов, которые находятся вокруг промзоны. Погибла женщина, 16 человек находятся в больнице (шесть из них в тяжелом состоянии), еще 8 человек числятся пропавшими без вести. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ЧЕТВЕРЫХ НАШЛИ ЖИВЫМИ

Тем временем накануне стало известно о сокращении списка пропавших без вести после взрыва.

Напомним, в первые часы после трагедии в местную администрацию поступило 12 заявлений от родственников людей, работающих на территории промзоны, с которыми пропала связь.

«Две семьи впоследствии отозвали обращения - родственники нашлись, их не было на месте трагедии. Один человек числился в списке дважды - он недавно сменил фамилию, один был найден живым в тот же день. В итоге, остается неизвестной судьба 8 человек», - сообщили в пресс-службе администрации городского округа.

Среди пропавших без вести - несколько сотрудников «Пиро-Росс». В их числе Михаил Нырков, которого коллега, личный водитель Чанкаева, попросил заменить его 9 августа на один день, а также Александр Сарычев - по словам родных, через полтора часа после взрыва с его телефона поступил звонок жене, она не успела ответить, а затем аппарат мужчины оказался на автоответчике. Родные надеются, что мужчина может быть жив где-то под завалами.

К привлечению завалов были привлечены до 400 спасателей, которые меняются каждые несколько часов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

К привлечению завалов были привлечены до 400 спасателей, которые меняются каждые несколько часов.

Между тем источники KP.RU опровергают информацию о найденных на месте взрыва телах.

- К сожалению, сейчас находят только фрагменты. Взрыв был такой силы, что шансов выжить в эпицентре не было. Предстоит большая работа. Все останки нужно идентифицировать и понять, какому количеству людей они принадлежат.

Как мы сообщали ранее, у родственников людей из списка пропавших без вести уже взяли образцы ДНК.