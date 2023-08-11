Москва
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииАфишаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Москва
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииАфишаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Москва
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество11 августа 2023 16:05

Москвичи наградили Сергея Собянина за лучший строительный проект года

Жители столицы признали БКЛ лучшим из всех строительных проектов 2022 года
Александра БУДАЕВА
Александра БУДАЕВА
Москвичи наградили Сергея Собянина за лучший строительный проект года

Москвичи наградили Сергея Собянина за лучший строительный проект года

Фото: Иван МАКЕЕВ

Строительство современных школ, энергоэффективных высоток, инновационных центров, спортивных объектов, реконструкция клиник, исторических зданий - все это обсуждали сегодня, 11 августа накануне Дня строителя в концертном зале "Зарядье". Здесь награждали победителей конкурса "Лучший реализованный проект в области строительства". Он проходит с 2000 года и в качестве лучших проектов уже называли реконструкцию Северного речного вокзала, реставрацию Дома Наркомфина, строительство парка развлечений "Остров мечты" и др.

В голосовании участвуют не только профессионалы (Городская конкурсная комиссия), но и обычные жители города - с помощью платформы "Активный гражданин" и голосования на сайте конкурса, поэтому в некоторых номинациях по 2-3 победителя: выбор комиссии, выбор горожан и специальный приз (их также вручает конкурсная комиссия за восстановление объектов культурного наследия и "адаптацию" их для нужд современного мегаполиса.

- День строителя - это праздник создателей настоящего и будущего. Это праздник не только руководителей стройкомпаний, но и дизайнеров, каменщиков, монтажников и десятков других специальностей, без которых стройка бы не состоялась. А еще самих жителей города, которые живут в домах, которые построили вы, ездят по дорогам, которые проложили вы, и ходят в школы, возведенные вашими руками, - отметил мэр Москвы Сергей Собянин. - Мы вместе создаем сложнейший проект под названием "Москва". Этот город должен быть красивым, удобным, лучшим в мире.

Одна за другим мэр Москвы вручал награды: за школу "Энергия", за учебные корпуса "Бауманки", за "Солнце Москвы" и др.

И вот настала очередь Большой кольцевой линии. И тут на сцену вышли сами жители города. Светлана Ивановна - коренная москвичка:

- Я часто бывала за рубежом, и в Москве транспортная система удобнее, а какой красивый у нас город! Уж поверьте, мне есть, с чем сравнивать! - скажет она позже корреспонденту KP.RU. А в тот момент со сцены она громко объявила: "Основным строителем является наш мэр!" и от лица москвичей сказала ему "Спасибо!" и вручила диплом.

- Я живу на Красноармейской, а университет находится на Юго-Западной, открытие БКЛ теперь экономит мне 20 минут в пути, а студенту это крайне важно, - призналась после церемония награждения Ксения Копылова, которая также вручала Сергею Собянину награду. Она призналась: наверное, у каждого москвича есть любимая станция. Проверили - и правда. Кто-то назвал "Ховрино", кто-то - "Сокольники", "Рижскую", "Фонвизинскую". И даже 7-летняя Ева на вопрос о любимой станции метро без тени сомнения ответила: "Алтуфьево!"

КОНКРЕТНО

Победители конкурса "Лучший реализованный проект в области строительства" 2022 году:

Проект года – Большая кольцевая линия метро. 31 станция, застройщик – ГУП «Московский метрополитен», генеральный подрядчик, проектировщик – АО «Мосинжпроект».

Лучший реализованный проект строительства многоквартирных домов категории "стандартное жилье":

- по решению городской конкурсной комиссии: Жилой дом на Русаковской, ул. Русаковская, д.6А, застройщик – КП «УГС»;

- по итогам открытого общегородского голосования: ЖК «Западный порт», ул. Б. Филевская, д.3, к.3, застройщик – ПАО «ПИК-СЗ»;

- специальный приз: Московский фонд реновации жилой застройки – за создание комфортных жилых кварталов в рамках реализации программы реновации.

Лучший реализованный проект строительства многоквартирных домов повышенной комфортности:

- по решению городской конкурсной комиссии:

ЖК «Серебряный фонтан», корпус 5, ул. Новоалексеевская, д.16, к.5, застройщик – Группа «Эталон»;

- по итогам открытого общегородского голосования:

Дом Cloud Nine, ул. Б. Полянка, д.9, стр.1, застройщик – компания Vesper.

Лучший реализованный проект строительства объектов спортивного назначения:

- по решению городской конкурсной комиссии:

Международный центр самбо, Международный центр бокса в «Лужниках», Новолужнецкий пр-д, д.13, застройщик – АНО «РСИО»;

- по итогам открытого общегородского голосования:

Спортивный центр на территории ИЦ «Сколково», ул. Зворыкина, д.21, застройщик – ООО «СпортПарк».

Лучший реализованный проект строительства объектов учебно-образовательного и учебно-воспитательного назначения:

- по решению городской конкурсной комиссии:

Школа «Энергия» на 1 325 мест, п. Коммунарка, ул. Эдварда Грига, д.3, застройщик – ГК «А101»;

- по итогам открытого общегородского голосования и специальный приз: Учебные корпуса МГТУ им. Н.Э. Баумана, Бригадирский пер., д.12, стр.1, 2, застройщик – АНО «РСИО».

Лучший реализованный проект строительства объектов лечебно-оздоровительного назначения:

- по решению городской конкурсной комиссии:

Флагманский центр ГКБ им. В.В. Вересаева, ул. Лобненская, д.10, стр.4, застройщик – ГБУ «Дирекция развития объектов здравоохранения города Москвы», генеральный подрядчик – ООО «Капитель»;

- по итогам открытого общегородского голосования:

Флагманский центр НИИ им. Н.В. Склифосовского, Б. Сухаревская пл., д.3, стр.22, застройщик – АНО «РСИ», генеральный подрядчик – ООО «Концерн «МонАрх».

Лучший реализованный проект строительства парков и общественных пространств:

- по решению городской конкурсной комиссии:

«Парк Яуза», Енисейская, пойма р. Яуза от ул. Широкая до ул. Енисейская, застройщик – АНО «РГТ»;

- по итогам открытого общегородского голосования:

Колесо обозрения «Солнце Москвы», ул. 2-я Останкинская, д.3, застройщик – ООО «Солнце Москвы».

Лучший реализованный проект строительства офисных зданий и деловых центров:

- по решению городской конкурсной комиссии и по итогам открытого общегородского голосования:

Кластер «Ломоносов» ИНТЦ МГУ «Воробьевы горы», Раменский бульв., д.1, застройщик – КП «УГС».

Лучший реализованный проект строительства многофункциональных комплексов и торговых центров:

- по решению городской конкурсной комиссии:

Многофункциональный комплекс Comcity, 22-й км Киевского ш., д.6А, стр.1, застройщик – ООО «Чарли Ком»;

- по итогам открытого общегородского голосования:

ТРК «Европолис», 3 этап, пр-т Мира, д.211, к.2, застройщик – АО «Каширский Двор – Северянин».

Лучший реализованный проект реставрации и приспособления объектов культурного наследия для современного использования:

- по решению городской конкурсной комиссии:

Городская усадьба (дом Бобринских), конец XVIII в., ул. М. Никитская, д.12, стр.1,2,7,12; заказчик – ФГБУ «УЗС», генеральные подрядчики – ООО «СПЕЦСТРОЙ», ФГУП «Строительное объединение», ФГУП «РСУ»;

- по итогам открытого общегородского голосования:

Грот в саду им. Баумана (кон. XIX – нач. XX вв.), ул. Старая Басманная, д.15, стр.10, застройщик – ГАУК г. Москвы «Сад КиО им. Н.Э. Баумана», генеральный подрядчик – ООО «Архиндустрия».

Лучший реализованный проект строительства объектов культурно-просветительского назначения:

- по решению городской конкурсной комиссии:

Киноконцертный комплекс и съемочный павильон №1 Киноконцерна «Мосфильм», ул. Мосфильмовская, д.1, стр.44, 45, застройщик – ФГУП «Киноконцерн «МОСФИЛЬМ», генеральный подрядчик – ООО «МЕСА»;

- по итогам открытого общегородского голосования:

Павильон «Ластоногие» в Московском Зоопарке, ул. Б. Грузинская, д.1, стр.51, застройщик – ГАУ «Московский зоопарк», генеральный подрядчик – ООО «ГП-МФС»;

- специальный приз:

ООО «Эдисонэнерго» (ADG group) – за реализацию программы реконструкции советских кинотеатров (на месте бывших кинотеатров работают 15 районных общественных центров, из них 5 открыты в 2022 г.).

Лучший реализованный проект строительства объектов улично-дорожной сети:

- по решению городской конкурсной комиссии:

Московский скоростной диаметр, основной участок, САО, СВАО, ВАО, застройщик – ГКУ «УДМС», генеральные подрядчики – АО «Дороги и Мосты», АО «МСУ-1»;

- по итогам открытого общегородского голосования:

Пешеходный мост через реку Яуза в составе ТПУ «Электрозаводская», р-н Басманный, застройщик – ГУП «Московский метрополитен», строительный подрядчик – «МИПСТРОЙ 1».

Лучший реализованный проект строительства объектов метрополитена и железнодорожного транспорта:

- по решению городской конкурсной комиссии:

Многофункциональный комплекс пересадки и обслуживания пассажиров ТПУ «Нижегородская», ЮВАО, застройщик – ГУП «Московский метрополитен», генеральный подрядчик – АО «Мосинжпроект»;

- по итогам открытого общегородского голосования:

Большая кольцевая линия метро. 31 станция, застройщик – ГУП «Московский метрополитен», генеральный подрядчик, проектировщик – АО «Мосинжпроект».

КАРТИНА ДНЯ