Москвичи наградили Сергея Собянина за лучший строительный проект года Фото: Иван МАКЕЕВ

Строительство современных школ, энергоэффективных высоток, инновационных центров, спортивных объектов, реконструкция клиник, исторических зданий - все это обсуждали сегодня, 11 августа накануне Дня строителя в концертном зале "Зарядье". Здесь награждали победителей конкурса "Лучший реализованный проект в области строительства". Он проходит с 2000 года и в качестве лучших проектов уже называли реконструкцию Северного речного вокзала, реставрацию Дома Наркомфина, строительство парка развлечений "Остров мечты" и др.

В голосовании участвуют не только профессионалы (Городская конкурсная комиссия), но и обычные жители города - с помощью платформы "Активный гражданин" и голосования на сайте конкурса, поэтому в некоторых номинациях по 2-3 победителя: выбор комиссии, выбор горожан и специальный приз (их также вручает конкурсная комиссия за восстановление объектов культурного наследия и "адаптацию" их для нужд современного мегаполиса.

- День строителя - это праздник создателей настоящего и будущего. Это праздник не только руководителей стройкомпаний, но и дизайнеров, каменщиков, монтажников и десятков других специальностей, без которых стройка бы не состоялась. А еще самих жителей города, которые живут в домах, которые построили вы, ездят по дорогам, которые проложили вы, и ходят в школы, возведенные вашими руками, - отметил мэр Москвы Сергей Собянин. - Мы вместе создаем сложнейший проект под названием "Москва". Этот город должен быть красивым, удобным, лучшим в мире.

Одна за другим мэр Москвы вручал награды: за школу "Энергия", за учебные корпуса "Бауманки", за "Солнце Москвы" и др.

И вот настала очередь Большой кольцевой линии. И тут на сцену вышли сами жители города. Светлана Ивановна - коренная москвичка:

- Я часто бывала за рубежом, и в Москве транспортная система удобнее, а какой красивый у нас город! Уж поверьте, мне есть, с чем сравнивать! - скажет она позже корреспонденту KP.RU. А в тот момент со сцены она громко объявила: "Основным строителем является наш мэр!" и от лица москвичей сказала ему "Спасибо!" и вручила диплом.

- Я живу на Красноармейской, а университет находится на Юго-Западной, открытие БКЛ теперь экономит мне 20 минут в пути, а студенту это крайне важно, - призналась после церемония награждения Ксения Копылова, которая также вручала Сергею Собянину награду. Она призналась: наверное, у каждого москвича есть любимая станция. Проверили - и правда. Кто-то назвал "Ховрино", кто-то - "Сокольники", "Рижскую", "Фонвизинскую". И даже 7-летняя Ева на вопрос о любимой станции метро без тени сомнения ответила: "Алтуфьево!"

КОНКРЕТНО

Победители конкурса "Лучший реализованный проект в области строительства" 2022 году:

Проект года – Большая кольцевая линия метро. 31 станция, застройщик – ГУП «Московский метрополитен», генеральный подрядчик, проектировщик – АО «Мосинжпроект».

Лучший реализованный проект строительства многоквартирных домов категории "стандартное жилье":

- по решению городской конкурсной комиссии: Жилой дом на Русаковской, ул. Русаковская, д.6А, застройщик – КП «УГС»;

- по итогам открытого общегородского голосования: ЖК «Западный порт», ул. Б. Филевская, д.3, к.3, застройщик – ПАО «ПИК-СЗ»;

- специальный приз: Московский фонд реновации жилой застройки – за создание комфортных жилых кварталов в рамках реализации программы реновации.

Лучший реализованный проект строительства многоквартирных домов повышенной комфортности:

- по решению городской конкурсной комиссии:

ЖК «Серебряный фонтан», корпус 5, ул. Новоалексеевская, д.16, к.5, застройщик – Группа «Эталон»;

- по итогам открытого общегородского голосования:

Дом Cloud Nine, ул. Б. Полянка, д.9, стр.1, застройщик – компания Vesper.

Лучший реализованный проект строительства объектов спортивного назначения:

- по решению городской конкурсной комиссии:

Международный центр самбо, Международный центр бокса в «Лужниках», Новолужнецкий пр-д, д.13, застройщик – АНО «РСИО»;

- по итогам открытого общегородского голосования:

Спортивный центр на территории ИЦ «Сколково», ул. Зворыкина, д.21, застройщик – ООО «СпортПарк».

Лучший реализованный проект строительства объектов учебно-образовательного и учебно-воспитательного назначения:

- по решению городской конкурсной комиссии:

Школа «Энергия» на 1 325 мест, п. Коммунарка, ул. Эдварда Грига, д.3, застройщик – ГК «А101»;

- по итогам открытого общегородского голосования и специальный приз: Учебные корпуса МГТУ им. Н.Э. Баумана, Бригадирский пер., д.12, стр.1, 2, застройщик – АНО «РСИО».

Лучший реализованный проект строительства объектов лечебно-оздоровительного назначения:

- по решению городской конкурсной комиссии:

Флагманский центр ГКБ им. В.В. Вересаева, ул. Лобненская, д.10, стр.4, застройщик – ГБУ «Дирекция развития объектов здравоохранения города Москвы», генеральный подрядчик – ООО «Капитель»;

- по итогам открытого общегородского голосования:

Флагманский центр НИИ им. Н.В. Склифосовского, Б. Сухаревская пл., д.3, стр.22, застройщик – АНО «РСИ», генеральный подрядчик – ООО «Концерн «МонАрх».

Лучший реализованный проект строительства парков и общественных пространств:

- по решению городской конкурсной комиссии:

«Парк Яуза», Енисейская, пойма р. Яуза от ул. Широкая до ул. Енисейская, застройщик – АНО «РГТ»;

- по итогам открытого общегородского голосования:

Колесо обозрения «Солнце Москвы», ул. 2-я Останкинская, д.3, застройщик – ООО «Солнце Москвы».

Лучший реализованный проект строительства офисных зданий и деловых центров:

- по решению городской конкурсной комиссии и по итогам открытого общегородского голосования:

Кластер «Ломоносов» ИНТЦ МГУ «Воробьевы горы», Раменский бульв., д.1, застройщик – КП «УГС».

Лучший реализованный проект строительства многофункциональных комплексов и торговых центров:

- по решению городской конкурсной комиссии:

Многофункциональный комплекс Comcity, 22-й км Киевского ш., д.6А, стр.1, застройщик – ООО «Чарли Ком»;

- по итогам открытого общегородского голосования:

ТРК «Европолис», 3 этап, пр-т Мира, д.211, к.2, застройщик – АО «Каширский Двор – Северянин».

Лучший реализованный проект реставрации и приспособления объектов культурного наследия для современного использования:

- по решению городской конкурсной комиссии:

Городская усадьба (дом Бобринских), конец XVIII в., ул. М. Никитская, д.12, стр.1,2,7,12; заказчик – ФГБУ «УЗС», генеральные подрядчики – ООО «СПЕЦСТРОЙ», ФГУП «Строительное объединение», ФГУП «РСУ»;

- по итогам открытого общегородского голосования:

Грот в саду им. Баумана (кон. XIX – нач. XX вв.), ул. Старая Басманная, д.15, стр.10, застройщик – ГАУК г. Москвы «Сад КиО им. Н.Э. Баумана», генеральный подрядчик – ООО «Архиндустрия».

Лучший реализованный проект строительства объектов культурно-просветительского назначения:

- по решению городской конкурсной комиссии:

Киноконцертный комплекс и съемочный павильон №1 Киноконцерна «Мосфильм», ул. Мосфильмовская, д.1, стр.44, 45, застройщик – ФГУП «Киноконцерн «МОСФИЛЬМ», генеральный подрядчик – ООО «МЕСА»;

- по итогам открытого общегородского голосования:

Павильон «Ластоногие» в Московском Зоопарке, ул. Б. Грузинская, д.1, стр.51, застройщик – ГАУ «Московский зоопарк», генеральный подрядчик – ООО «ГП-МФС»;

- специальный приз:

ООО «Эдисонэнерго» (ADG group) – за реализацию программы реконструкции советских кинотеатров (на месте бывших кинотеатров работают 15 районных общественных центров, из них 5 открыты в 2022 г.).

Лучший реализованный проект строительства объектов улично-дорожной сети:

- по решению городской конкурсной комиссии:

Московский скоростной диаметр, основной участок, САО, СВАО, ВАО, застройщик – ГКУ «УДМС», генеральные подрядчики – АО «Дороги и Мосты», АО «МСУ-1»;

- по итогам открытого общегородского голосования:

Пешеходный мост через реку Яуза в составе ТПУ «Электрозаводская», р-н Басманный, застройщик – ГУП «Московский метрополитен», строительный подрядчик – «МИПСТРОЙ 1».

Лучший реализованный проект строительства объектов метрополитена и железнодорожного транспорта:

- по решению городской конкурсной комиссии:

Многофункциональный комплекс пересадки и обслуживания пассажиров ТПУ «Нижегородская», ЮВАО, застройщик – ГУП «Московский метрополитен», генеральный подрядчик – АО «Мосинжпроект»;

- по итогам открытого общегородского голосования:

Большая кольцевая линия метро. 31 станция, застройщик – ГУП «Московский метрополитен», генеральный подрядчик, проектировщик – АО «Мосинжпроект».