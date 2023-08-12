Четверо медведей пришли в Подмосковье: Напуганные жители следят за их передвижением

Если заметили зверя, а он вас нет — уходите в обратном направлении, не привлекая к себе внимание Фото: EAST NEWS

«В ночь на 9 августа в районе деревень Ватулино, Вандово, Клеменьево, Петрово замечены взрослый медведь, медведица и два медвежонка. Просим вас воздержаться от посещения леса и походов за грибами и ягодами» — такое сообщение гуляет по чатам жителей Рузского округа.

Обозначенный ареал находится на юго-западе округа, в районе заказника Красностанское Москворечье и в 15 км от Можайского водохранилища. Так что жители соседнего округа тоже напряглись…

Медведи в лесах Подмосковья время от времени встречаются. Но все же в наши дни это, скорее, экзотика. В Минэкологии говорят, что на весь регион наберется едва ли 20 косолапых. А тут, выходит, Рузу посетила целая семья.

— Это не фейк, я их лично в тепловизор наблюдал и предупреждение передал в администрацию. Только это не семья медведей: самка с детенышами, а за ними в паре километров идет самец. Медведи семьи в нашем понимании не создают. Но при этом есть такое, что медведь как бы наблюдает за самкой, контролирует, — рассказал kp.ru директор «Рузского охотничье-рыболовного хозяйства» Александр Васьковский.

Собеседник предполагает — мишки забирали в Рузу из Тверской области. Отсюда до границы региона 80 км. Но зверю границы, конечно, не веданы. Животные кочуют с места на место.

— Они выбирают квадрат примерно 10 на 10 км и кормятся с него, пока есть чем. А у нас поля засеянные овсом, горохом (рацион медведя по большей части состоит из растений, а не живой добычи — Авт.). Да и зверя у нас в лесах много. Кормовая база богатейшая. Вот они и пришли к нам. Думаю, через неделю перейдут на новый квадрат. Но на зимовку у нас точно не останутся, — рассказал Васьковский.

Охотник напомнил, что бурые медведи занесены в Красную книгу Московской области. Поэтому охотится на них нельзя. При этом в этот период года, особенно в сытых краях, зверь не агрессивен.

— Конечно, лучше избегать встречи и не ходить в лес, но с высокой долей вероятности, заслышав человек, звери первые попытаются скрыться в чаще, — добавил Васьковский.

Что делать при встрече с медведем

В памятке от МЧС указан такой алгоритм.

1. Бродя по лесу, лучше вести себя погромче: разговаривать, напевать, но без избытка экспрессии. Сумерки, ночь и раннее утро — время активности медведей.

3. Если заметили зверя, а он вас нет — уходите в обратном направлении, не привлекая к себе внимание.

4. Если медведь движется на вас, убегать можно только в том случае, когда максимально уверены, что безопасное место, например, машина, очень близко.

5. В остальных случаях, нужно медленно пятиться назад и начать громко звать на помощь. Медведей также пугает стук металлических предметов, но вряд ли вы пошли в лес с арматуриной. При этом для медведей размеры противника могут иметь решающее значение. Если вас несколько, соберитесь в плотную группу. Активно машите руками, рюкзаком или курткой над головой. Можно развернуть сверху плащ, плед.

6. А вот если встреча произошла на близком расстоянии и ни зверь ни вы не ожидали, то кричать наоборот не нужно. Разговаривать низким голосом, негромко и отступать назад, при этом как бы уступая животному дорогу.