Погибший на Кутузовском проспекте в Москве водитель BMW нарушил правила 80 раз за год

Водитель BMW нарушил правила 80 раз за год Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Синяя иномарка мчится по Кутузовскому проспекту. Мгновение – водитель теряет управление, вылетает сначала на «выделенку», а оттуда – прямо в фонарный столб. Страшный удар, взрыв, машина объята пламенем. Останавливаются машины, подбегают случайные прохожие

- У вас есть огнетушитель? У кого-нибудь есть огнетушитель?

Но тем, кто находился внутри, уже не помочь. Водитель и его пассажир скончались. За рулем был 21-летний Лерса Мазакаев и его друг Иван Новиков. Тоже 21 год.

- По предварительным данным, водитель не справился с управлением, - комментируют ситуацию в столичном МВД.

По данным собственных источников KP.RU, права Мазакаев получил в 2020 году, а в этом году уже дважды привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.

МОЛОДОЙ ЛИХАЧ

В сгоревшей машине сложно распознать красавца BMW М8. Глубокий синий цвет кузова, 625 лошадиных сил, два турбогенератора, двигатель рассчитан на экстремальные нагрузки во время настоящих гонок. Не машина – зверь. Летом 2022 года ее продавали за 13,89 млн рублей.

Вероятно, купила автомобиль семья Мазакаевых. Папа - бизнесмен, сдает в аренду элитные автомобили, мама – тоже не лыком шита, ей принадлежит бизнес-центр на пересечении Нового Арбата и Новинского бульвара.

На красавце-BMW числится штрафов почти на 100 тысяч рублей, и это только за последний год. Основная статья «расходов» - превышение скорости (полсотни штрафов за последние 12 месяцев) и остановка в неположенном месте. BMW закон не писан?

Месяц от месяца число нарушений все увеличивалось: если в июле прошлого года водитель иномарки получал штрафы за превышение скорости четыре раза, то в июле 2023 года – 10. Плюс нарушение дорожной разметки, правил парковки и многое другое. Последние три еще не оплаченных штрафа – за превышение скорости (500 рублей), неправильную парковку (5000 рублей) и несоблюдение требований дорожных знаков и разметки (1500 рублей).

Интересно, что чуть больше года назад машина с этими номерами (правда, не факт, что с тем же водителем за рулем) уже попадала в ДТП – в Хамовниках. Тогда обошлось без жертв, но машине пришлось ремонтировать капот. Было ли это первым и последним предупреждением неких высших сил? Возможно.

А КТО ЕЩЕ

Какие еще элитные спорткары попадали в аварии в Москве и области за последний год:

- 19 июля на улице 1905-го года Ferrari необычной расцветки, напоминающей майского жука, чуть не вылетела на встречную полосу, но в последний момент водитель вывернул руль, иномарка повернула вправо и врезалась в забор. Чудом никто не пострадал.

- Суперкомбо собрал 15 июля неисправный грузовик Scania на Минском шоссе в Подмосковье: он столкнулся сразу с 15 легковушками, в том числе, с Porsche, Mercedes, BMW и Mitsubishi. Три человека попали в больницу.

- 12 мая на 30-м километре Минского шоссе экс-футболист «Спартака», «Динамо» и «Химок» 32-летний Александр Каракин на большой скорости не справился с управлением, и его спорткар Nissan GTR врезался в отбойник. Спортсмен погиб.

- 30 апреля ночью на Рублевском шоссе Ferrari протаранил столб. Иномарка была без номеров, внутри – развеселая компания, которая отмечала день рождения 23-летней Анастасии. Именинница попала в больницу с ушибами и ссадинами.

- 24 января водитель Porsche Cayenne на ул.Нижние Поля сбил трех пешеходов, после чего скрылся, бросив заведенную машину. Двух пострадавших госпитализировали, водителя спустя неделю задержали в Ярославле, возбуждено уголовное дело.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

5 августа в Хилковском переулке загорелся двигатель автомобиля Lamborghini. Огонь заметили прохожие, сказали об этом водителю, тот успел выбежать в ЧП никто не пострадал. Кроме машины, стоимость которой – около 60 млн рублей. Причины пожара предстоит установить технической экспертизе.