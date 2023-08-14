Танцуем, строим МКАД и играем в футбол роботами: Чем развлечь ребенка на Московском урбанистическом форуме

Работа площадок Московского урбанистического форума в олимпийском комплексе «Лужники». Фото: Пелагия ТИХОНОВА/Агентство городских новостей «Москва»0+

ГОСТИНЫЙ ДВОР

- Ого, мама, я тоже таким вырасту? - Увидев шестиметрового цифрового человека, дети восхищенно замирают.

Потом смотрят через плечо и видят локацию, где чудо-технология повторяет все движения человека, который стоит рядом. Здесь ребенок 100% залипнет минут на 10 - 15. Дети помладше сначала машут руками, потом зажигательно танцуют. Постарше - все это еще и снимают на телефон.

Вообще-то для детей есть отдельная зона - там с ними занимаются профессиональные бебиситтеры: одни возятся с детьми от 3 до 7 лет, другие придумывают занятия для ребят постарше - от 7 до 15 лет. Все вместе они строят макет карты Москвы и много чего еще.

Для тех, кто не хочет отрываться от коллектива, есть много интересного и на других площадках: танцевальный батл (повторяйте то, что видите на экране), музыкальная локация (биты, мелодия, барабаны - создайте свою мелодию города), симуляционный центр, где показывают, как на 3D-принтере распечатывают внутренние органы, демонстрационная зона, где можно перевоплотиться во врача, чтобы послушать сердце пациента, и зона «Город образования» на втором этаже, где можно научиться в том числе «читать» эмоции других людей, которые «написаны» у них на лице.

Фото: Александр АВИЛОВ/ Агентство городских новостей «Москва»

«ЛУЖНИКИ»

В «Лужниках» в отличие от Гостиного Двора большинство локаций разместили на открытом воздухе. И речь здесь не только о возможности научиться сапсерфингу или поиграть в пляжный футбол и волейбол.

Кроме прочего, дети могут… построить МКАД! Из пенопластовых блоков, правда, но результат будет выглядеть впечатляюще: с дорожным полотном, тротуаром, бордюрами и даже светофорами! Вы знали, что по ней ежедневно проезжает по 1,3 млн автомобилей? Нет? Тогда приезжайте сюда и узнаете много интересного.

Рядом со «стройкой века» газовая служба рассказывает о том, как быстро их сотрудники реагируют на аварии: они должны перекрывать вентили всего за 1,5 минуты! А чуть дальше каждый желающий может включить… городские фонтаны! Конечно, доступа к фонтану «Дружба народов» на ВДНХ у посетителей нет, зато вентили вполне себе настоящие, так что ваше чадо изрядно попотеет, пока перекрутит их все. Если все сделать правильно, в небольшом фонтанчике рядом зажурчат струи воды.

Недостаточно устали? Вперед к настольному боулингу! Шары меньше, кегли тоже, но страйк выбить от этого не легче, уж поверьте!

На случай плохой погоды есть крытые павильоны - там можно раскрашивать стикеры руками на большом медиаэкране, пройти игру-тест на сортировку мусора, а также в VR-очках погулять по крышам столицы или погонять на гоночных машинах.

А прекрасным финалом любой прогулки станет поездка на колесе обозрения. Один круг занимает 10 минут, окрестности видно как на ладони.

Фото: Александр АВИЛОВ/ Агентство городских новостей «Москва»

«ЗАРЯДЬЕ»

В «Зарядье» также предусмотрели развлечения для детей всех возрастов. Развивать координацию и быстроту движений можно в игре, где надо первым нажать на горящую кнопку.

Слишком легко? Попробуйте управлять при помощи джойстиков игрушечными гоночными машинами и провести свой автомобиль по трассе, выстроенной тут же, раньше, чем это сделает ваш соперник.

Выиграли в этой локации - идите играть в футбол. Но необычный: мяч тут гоняют… роботы. А пока ваши дети отвлеклись на них, берите планшет и попытайтесь с его помощью прогнать мяч через мосты-лабиринты и западни на хитрой дистанции. Кажется, что ничего сложного, ан нет. В этой локации вы и ваши дети застрянете надолго.

А ЧТО ЕЩЕ

На этой неделе Московский урбанистический форум приготовил посетителям немало интересного - мастер-классы, лекции, творческие встречи. В Гостином Дворе - с музыкантами Александром Маршалом и Николаем Басковым, в «Лужниках» планируется выступление бывшего участника группы «На-На» Владимира Левкина и блюз-бенда Сергея Пахомова, в «Зарядье» - авторский мастер-класс телеведущей Екатерины Андреевой, тренировка с фигуристкой Александрой Трусовой, а также выступление Дениса Мацуева с Московским государственным симфоническим оркестром и Игоря Бутмана с Московским джазовым оркестром.

С полной программой мероприятий ознакомиться можно на сайте mosurbanforum.ru, на некоторые из них нужна предварительная регистрация.