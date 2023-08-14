Синоптики предупредили москвичей о «температурном взрыве»: нам светит самый жаркий день лета

Гидрометцентр сообщил, что пик зноя в Москве ожидается 18 августа Фото: Михаил ФРОЛОВ

Дожди и нежаркая погода настроили москвичей на пессимистичный лад: похоже, лето заканчивается. В конце концов, по календарю осень всего через пару недель.

Но нет! В Москву возвращается жара. На этой неделе воздух в столице раскалится до +30…+32 градусов, в один голос предупреждают синоптики Гидрометцентра России и центра «Фобос».

Уже во вторник, 15 августа, станет солнечно и сухо, потеплеет до +25…+27 градусов.

В среду тоже ясное небо и без дождей, и ещё на градус теплее, +28.

В четверг, 17 августа, жара усилится до +29 градусов. И снова ни облачка, ни дождинки.

Пик зноя придется на пятницу, 18 августа. Гидрометцентр обещает +30 градусов. А метеорологи центра «Фобос» считают, что пекло достигнет даже +32 градусов, и называют такой резкий всплеск жары температурным взрывом.

До абсолютного суточного рекорда дело не дойдёт: самым знойным за все 140 лет метеонаблюдений останется 18 августа 2010 года, когда москвичи жарились на +33,2 градусной сковородке.

А вот самым жарким днем августа и всего лета-2023 пятница вполне может стать. Пока максимальные температуры такие:

Июнь +27,4 (16.06)

Июль +29,1 (12.07)

Август +31,4 (6.08)

В общем, если вы в отпуске или есть возможность взять отгулы, отправляйтесь на дачу, на подмосковные водохранилища или городские пляжи. Вода в Москва-реке почти курортной температуры, +20…+22 градуса.

Ночь на субботу будет аномально теплой, воздух остынет лишь до +18 градусов. А днем уже прохладнее, чем накануне, +24…+26 градусов. Возможны короткие дожди.

В воскресенье, 20 августа, уже не выше +22…+24 градусов, переменная облачность, без осадков.

Пока август-2023 в Москве - аномально тёплый и сухой (минувшие выходные общую картину не особо поменяли). Средняя температура первых двух недель месяца на 3,4 градуса выше климатической нормы. А осадков выпало всего 7 мм - это лишь 9% от всех положенных в августе дождей. И до конца этой недели тоже будет сухо!