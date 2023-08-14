Фото: Константин Се­менец

В Подмосковье сегодня стартовал Международный военно-технический форум «Армия-2023». По традиции, он проводится на территории Конгрессно-выставочного центра «Патриот», в Одинцовском городском округе. Среди участников - 1,5 тысячи российских и зарубежных производственных предприятий. В том числе более 50 из них представляют Московскую область.

Форум открыли министр обороны РФ Сергей Шойгу, министр обороны Республики Беларусь Виктор Хренин и зампред правительства России - министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв посетил форум, осмотрел большую экспозицию и встретился с представителями подмосковного Оборонно-промышленного комплекса.

- Форум «Армия-2023» - знаковое событие для оборонно-промышленного комплекса нашей страны, - отметил губернатор. - Мероприятие проходит уже в 9-й раз и традиционно представляет прорывные разработки и самые передовые технологии в отрасли. Это и новейшие образцы вооружения, и средства разведки, РЭБ, и комплексы ПВО. Ежегодно в форуме участвуют порядка полусотни подмосковных производителей, и 2023-й - не исключение.

Андрей Воробьёв подчеркнул, что ОПК Московской области представляют более 100 различных предприятий, на которых работают около 120 тысяч человек.

- Это особо ценные работники, и мы стараемся их всячески поддерживать. Так уже около 800 молодым ученым и специалистам предоставили льготное жилье по соципотеке. С рядом компаний заключили соглашения о подготовке для них кадров. Расширяем и программу «Профессионалитет».

Сразу несколько интересных разработал на форуме представила корпорация «Тактическое ракетное вооружение» из Королева. Причем, не только продукцию, которая может применяться в военном деле, но и космические аппараты. Например, спутник «Кондор-ФКА» был запущен на орбиту совсем недавно. Установленный на нем радиолокатор позволяет круглосуточно снимать земную поверхность с высочайшим разрешением - на получаемых снимках можно рассмотреть любой объект с детальностью до 1 м. В списке других разработок на стендах - спутники, тренажер для парашютистов, новейшие литий-ионные аккумуляторы и многое другое.

В списке подмосковной продукции ОПК также представлены разработки производство из Балашихи, Реутова, Хотькова, Лыткарино, Красногорска, Химок, Дубны.