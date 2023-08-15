Тайна гибели Саввы Морозова, дом-призрак Цветаевой и гламурные Патрики

Дом предпринимателя Степана Рябушинского - яркий образец русского модерна. Фото: Shutterstock

Свою первую экскурсию Георгий Макеев, который, по рейтингам разных изданий, входит в пятерку лучших экскурсоводов столицы, провел в 2005 году, тогда ему было 17 лет. С тех пор пошло-поехало. О Москве, ее архитектуре, истории и жителях он может говорить часами. В рамках Московского урбанистического форума прогуляться с ним по центру столицы можно совершенно бесплатно. Экскурсии стартуют от Малой Бронной, 31/13, примерно раз в неделю, с расписанием можно ознакомиться в телеграм-канале Фонда капремонта.

Патриаршие пруды

По этой улочке ходили герои фильма «О чем говорят мужчины». Эти места постоянно мелькают в сериале «Беспринципные»… Патриаршие пруды в последнее время четко ассоциируются с миром гламура. Со всеми вытекающими: тут постоянно прогуливаются красотки в надежде «словить себе папика» и красавцы в поисках дамы сердца, которая сможет обеспечить им безбедное существование. И только те, кто действительно живет здесь, посмеиваются: ну и цирк!

Это сейчас тут квартиры от 16 млн рублей за небольшую однушку, а вообще-то много лет назад здесь было Козье болото, которое у жителей пользовалось недоброй славой. Потом земли передали патриарху Гермогену, болото осушили, вырыли на этом месте три пруда (отсюда название одного из переулков в округе - Трехпрудный). После пожара 1812 года пруд оставили только один, и вскоре на этом месте стали строить так называемые доходные дома.

- Эти дома никак не связаны с проституцией. Это я на всякий случай уточняю, а то однажды на экскурсии девушка превратно все восприняла, - смеется Георгий Макеев. - Доходные дома так называются, потому что их изначально строили многоквартирными для того, чтобы сдавать в аренду жилье и получать от этого доход. Но и тут есть нюанс: сейчас у нас дороже всего стоят квартиры на последних этажах - пентхаусы. А в XVIII - XIX вв. лифтов не было, поэтому жилье на верхотуре сдавали каким-нибудь студентам. А барские квартиры располагались на 2 - 3-х этажах, именно там делали самые высокие потолки и богатую лепнину.

Георгий Макеев на экскурсиях использует радиогид, чтобы всем было его хорошо слышно. Фото: Александра БУДАЕВА

Оценить былые красоты мы можем благодаря индивидуальному подходу к капремонту зданий. Тот же дом на Малой Бронной, 31/13, возле которого начинается экскурсия, выглядит так же, как в 1911 году. Даже цвет тот же - каким его построили по заказу грузинского князя Александра Дмитриевича Сидамон-Эристова. Специалисты Фонда капремонта при проведении работ в этом здании смогли бережно поменять коммуникации, применить для ремонта современные составы, но оставить зданию его исторический внешний вид.

Радиогид. Фото: Александра БУДАЕВА

Люстра-медуза и лестница-волна

На ул. Малая Никитская, 6/2, стоит дом в стиле модерн, который в 1900-х годах архитектор Федор Шехтель строил для Степана Рябушинского:

- Семья Рябушинских была невероятно богата, говорят, Рокфеллер даже готов был дать Степану Рябушинскому любую сумму под любой процент - настолько хорошая была у него репутация, - Георгий Макеев привел нас к музею-квартире Горького. - После революции Рябушинские эмигрировали в Италию, и в 30-х гг. здесь поселился Максим Горький. Особняк ему не нравился, он действительно очень необычный: на первом этаже висит люстра-медуза, а парадная лестница извивается морской волной, в доме нет прямых линий, как их нет в природе, - такова задумка архитектора.

Тот случай, когда даже лестница может быть произведением искусства! Фото: Михаил ФРОЛОВ

Но ни сам Горький, ни его гости изыски не оценили. Корней Чуковский, к примеру, называл этот дом не иначе, как «гадкий образец декадентского стиля». Современные же архитекторы называют этот особняк блестящим образцом модерна. Оценить его красоту (или мысленно согласиться с Чуковским и Горьким) сегодня может любой желающий - входной билет в музей стоит 400 рублей.

Дом-призрак Цветаевой

Дом из красного кирпича с ренессансными элементами расположен по адресу Трехпрудный переулок, 8. Еще в начале XX века на этом месте стоял одноэтажный деревянный домик. В нем в 1892 году родилась Марина Цветаева. После революции дом продали на дрова. В буквальном смысле. Его разобрали по досочке и сожгли. А на его месте возвели 6-этажную громадину, которую поэтесса считала уродливой:

Эта яркая шестиэтажка построена на месте дома, в котором родилась Марина Цветаева. Фото: Александра БУДАЕВА

«Домики со знаком породы, с видом ее сторожей, вас заменили уроды грузные в шесть этажей», - написала она в 1911 году.

Так в Москве даже отсутствие чего-то может поведать свою историю. Например, отсутствие трамвайных рельсов на ул. Малая Бронная. В романе Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» они есть, ведь именно возле Патриарших прудов погиб председатель правления МАССОЛИТа Михаил Берлиоз.

«Берлиоз не стал слушать попрошайку и ломаку регента, подбежал к турникету и взялся за него рукой. Повернув его, он уже собирался шагнуть на рельсы, как в лицо ему брызнул красный и белый свет: загорелась в стеклянном ящике надпись «Берегись трамвая!». Тотчас и подлетел этот трамвай, поворачивающий по новопроложенной линии с Ермолаевского на Бронную. Повернув и выйдя на прямую, он внезапно осветился изнутри электричеством, взвыл и наддал. Осторожный Берлиоз, хоть и стоял безопасно, решил вернуться за рогатку, переложил руку на вертушке, сделал шаг назад. И тотчас рука его скользнула и сорвалась, нога неудержимо, как по льду, поехала по булыжнику, откосом сходящему к рельсам, другую ногу подбросило, и Берлиоза выбросило на рельсы».

- Ходил ли трамвай по Малой Бронной? - спрашивает нас Георгий Макеев. - По документам - нет. Трамваи ходили по Чистым прудам. А Булгаков, как часто этот делал в своем творчестве, соединил эти два места. Исследователи называют это булгаковским дуализмом.

Георгий Макеев рассказывал еще много интересного о Булгакове, Шехтеле, архитектуре, прошлом и настоящем Патриарших прудов. Но пересказывать все я, пожалуй, не буду. Такие истории лучше услышать из первых уст.

Дом с кошками

С именем Саввы Морозова связано еще одно место в районе Патриарших - «Дом с кошками», где кошки выгибают спины над окнами второго этажа в Большом Козихинском переулке. Вообще-то это доходный дом Казимира Клингсланда, построенный в 1902 году:

Зинаида Морозова продала особняк, - по ее словам, она то и дело слышала шаги и покашливание погибшего мужа. Фото: Александра БУДАЕВА

- На первом этаже здесь продавались прореволюционные книги, «запрещенка». Причем тут Савва Морозов? Да притом что в начале он поддерживал революцию, даже спонсировал издание газеты «Искра». Однако, когда на его фабрике погиб управляющий, он изменил позицию и выгнал очередного революционера со словами: «На кровь не дам!» Вскоре после этого уехал в Канны, и в 1905 году его тело обнаружили в гостинице с огнестрельным ранением, - таинственно понижает голос Георгий Макеев. - Совпадение? Убийство или самоубийство? Доподлинно до сих пор неизвестно. Но Зинаида Морозова вскоре продала особняк, который для них построил Шехтель, - по ее словам, она то и дело слышала шаги и покашливание погибшего мужа.

Особняк с химерами

Другой удивительный особняк - дом Зинаиды Морозовой на ул. Спиридоновке, 17.

Поскольку Савва Морозов был англоманом, особняк для него был построен в неоготическом стиле. Фото: Shutterstock

- Шехтель подготовил несколько сотен эскизов этого особняка, за них впоследствии получил диплом техника-строителя. Но уже тогда результат его работы впечатлял. Поскольку заказчик - известный промышленник Савва Морозов был англоманом, особняк для него Шехтель построил в неоготическом стиле с рыцарскими латами, химерами и витражами внутри, парадные залы оформлял Михаил Врубель. К сожалению, попасть внутрь не получится. С 1938 года здесь находится Дом приемов МИДа, - расстроил нас экскурсовод.