Душил пенсионерок, наслаждаясь процессом: в Подмосковье расследуют дело о серийном убийце и воре

Юрию Фомину 60 лет. Внешне - обычный такой крепкий мужик из пригорода Пензы Фото: Соцсети

Эта серия тянулась больше двух лет. Нападения фиксировались исключительно в частных домах, в сельской местности разных районов Московской области. Но очень скоро стало понятно, что их совершает один и тот же человек. Выжившие рассказывали: все происходит ночью, в комнате откуда ни возьмись появляется крупный, сильный мужчина и начинает душить. Он одет во все черное. На руках - перчатки. На голове - балаклава с прорезями для глаз. Душит и требует сказать, где лежат деньги… Очнешься - а его уже нет.

Все пострадавшие - одинокие пенсионерки. В основном за 80. Наверное, таинственного ночного гостя можно было бы счесть возрастной галлюцинацией. Если бы не физические доказательства: синяки от пальцев на шее и выпотрошенные серванты, из которых исчезали и сбережения, и ценности.

ЗАБИРАЛ «ПОХОРОННЫЕ»

Самое первое нападение долгое время было просто нераскрытым. Пострадала 79-летняя жительница деревни Соболево, которая находится между Орехово-Зуево и Воскресенском. В августе 2020 года неизвестный душил женщину, пока она не потеряла сознание. И унес с собой 120 тысяч рублей «похоронных». Задерживали подозреваемых, работали с ними, но быстро становилось понятно - не те.

Следующий эпизод - это уже июль 2021-го. Деревня Губино под Воскресенском. Снова ночное нападение, удушение и похищенные деньги (250 тысяч). В августе следующего года - целая серия нападений в одном и том же поселке Виноградово недалеко от того же Воскресенска. Жертвы - женщины в возрасте 70, 82 и 83 лет. Улов душителя был небольшим. При этом одна из пенсионерок оказалась задушена насмерть.

Кажется, смерть старушки неизвестного только подстегнула. Через пару недель он предпринимает новую вылазку - нападает на 83-летнюю женщину на окраине Домодедова.

- Обычно он залазил в дома через окно и взламывал дверь, — рассказывает «КП» следователь по особо важным делам 1 УРОВД ГСУ Следственного комитета России по Московской области Михаил Лисс. - Но на этот раз этого даже не понадобилось. Женщина опрометчиво не закрыла на ночь входную дверь. Мужчина забрал деньги и ювелирные украшения. Жертва, по счастью, отделалась испугом и несколькими синяками на теле.

Следующие эпизоды в течение нескольких недель осени 2022 года - Орехово-Зуево (спугнули, пришлось бежать ни с чем), Раменское (похитил 112 тысяч рублей), Павловский Посад (унес 100 тысяч).

Конец октября. Село Кишкино под Домодедово. Дверь и окна оказываются закрыты. Поэтому преступник проникает в дом 74-летней женщины с помощью пилки и шуруповёрта - выпиливает отверстие в задней двери, чтобы просунуть в него руку и открыть внутренний замок.

Следственный эксперимент. Фото: ГУ СК России по Московской области

- Серийник нападает на хозяйку, валит ее на диван и начинает хладнокровно душить, — продолжает следователь. - Потерпевшая сообщает душегубу, где лежат деньги, но на него это никак не действует. Он вошел в азарт и уже не может остановиться.

Продолжает душить, пока женщина не умирает. Собирает по дому все ценности (больше 130 тысяч) и уходит.

ПЫТАЛСЯ ПОКОНЧИТЬ С СОБОЙ

Чтобы выйти на след загадочного душителя, сыщикам пришлось изрядно потрудиться. Для этого в окрестностях населенных пунктов, где совершались ночные нападения, отсматривали записи с камер видеонаблюдения - искали одного и того же человека, который мог бы засветиться в разных районах. Анализировали данные, которые собирала система «Поток» (это аппаратно-программный комплекс, который фиксирует номера машин на отдельных участках дорог). Запрашивали биллинг телефонов, которые появлялись в интересующих следствие квадратах. И в итоге нашли!

Для мужчины появление следователей и оперативников стало полной неожиданностью. Прикинув, сколько ему грозит за ограбления и убитых, попытался покончить с собой. Не дали - доставили в больницу, врачи его спасли.

К удивлению следователей, преступник оказался… пожилым. На его след долгое время не удавалось выйти, потому что грабитель был «гастролером» - приезжал в Подмосковье только в определенный сезон.

Юрию Фомину 60 лет. Внешне - обычный такой крепкий мужик из пригорода Пензы. Любимая жена, двое взрослых детей - сын и дочь, есть внуки. На фотографиях в соцсетях - душевные семейные застолья и много-много кирпичных печей.

УМЕЛ ЗАМЕТАТЬ СЛЕДЫ

- На протяжении нескольких лет мужчина приезжал на территорию Московской области, где зарабатывал ремонтом и строительством печей, каминов, мангальных зон, — рассказывает Михаил Лисс.

Обычно Юрий Фомин снимал в Подмосковье недорогой дом. Клиентов искал через объявления. Когда заказов не было, печник-шабашник разъезжал по частному сектору, расклеивал объявления. Но искал не только работу «по специальности».

- В это же время он высматривал на улице потенциальных жертв - одиноких пожилых женщин, - говорит следователь. - Выбрав, незаметно шел за ними до дома, вычисляя таким образом, может ли в доме быть кто-то еще.

За домами пенсионерок он какое-то время следил. На дело возвращался уже ночью.

Кстати, уже после задержания стало понятно, почему серийник так ловко заметал следы. Калач он был тертый, с опытом. В конце 1980-х Фомин отсидел 5 лет за хулиганство и изнасилование. До поры до времени казалось, что с прошлым мужчина завязал. Методы работы сыщиков знал. Поэтому, когда ехал «на дело», снимал с машины номера и бросал ее подальше от дома, в который собирался наведаться. Мобильник с собой никогда не брал, оставлял в салоне.

ЖЕРТВ МОЖЕТ БЫТЬ БОЛЬШЕ

На допросах Фомин объяснял, что типаж жертв выбрал просто: старушки ведь точно не смогут оказать никакого сопротивления. При этом практически у каждой, скорее всего, в доме хранятся крупные суммы наличных, скопленные на похороны. Беспроигрышный вариант.

Но почему женщин он именно душил? Пока вопрос открытый. Судя по всему, Юрию Фомину нравился сам процесс. Ведь во время последнего нападения он не остановился, даже когда пенсионерка указала, где лежат деньги, и перестала дергаться. Разомкнул пальцы, только когда женщина задохнулась.

Для знакомых Фомина по поселку в Пензенской области задержание печника стало полной неожиданностью.

В конце 1980-х Фомин отсидел 5 лет за хулиганство и изнасилование Фото: Соцсети

- В общении - совершенно нормальный человек. Не агрессор, не буян, — рассказывают. - И мастер на самом деле хороший. Вы бы видели, какие он печи соседям выкладывал! Казалось, он и на печах неплохо зарабатывал. На кой черт он начал старушек грабить…

По словам следователя Михаила Лисса, во время обыска у Фомина нашли часть похищенных у пенсионерок ювелирных украшений, крупные суммы денег. Мужчина уже дал признательные показания.

На данный момент в обвинении - десять пострадавших (включая двух убитых женщин). Но список может быть не полным. И первые нападения могли начаться гораздо раньше 2020 года.

- Органами следствия проверяется информация на предмет причастности обвиняемого к другим аналогичным нападениям на территории Московской области, — заявил «КП» следователь.