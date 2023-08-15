82-летняя женщина заблудилась посреди болота: старушку спасли кнопочный телефон и ириски

Найти заблудившуюся бабушку удалось далеко за полночь.

Пожилые люди теряются летом в подмосковных лесах каждый день. (Только за последние дни спасатели искали 16 грибников!) И не все истории, к сожалению, заканчиваются хэппи-эндом. Иногда помощь приходит слишком поздно. Потому что беспечные старики порой с собой ничего кроме лукошка и ножичка чаще всего не берут. А «ногами» найти в лесу, заваленного упавшими деревьями, потерявшегося человека - не просто.

Поэтому случай с 82-летней Светланой Аксеновой - исключительный.

Дело было под Сергиевом Посадом. Деревня Селково, 30 километров от города. Пожилая женщина в минувшую пятницу ушла из дома за грибами около 10 часов утра. Но к вечеру не вернулась. Дети забеспокоились. Начали звонить Светлане Александровне. (Золотая женщина, находка для спасателей - взяла с собой телефон!). Пенсионерка призналась, что заблудилась, зашла в болото и не понимает, куда дальше. Сказала, что заночует «где-то здесь», а утром уж будет разбираться.

Дети позвонили спасателем. К этому времени уже почти стемнело.

- В ширину лес этот - полтора-два километра. А в длину километров 10-15, причем уходит в болота да топи. Опасные места! - рассказал корреспонденту KP.RU Дмитрий Кулиш, старший смены, спасатель поисково-спасательного поста 233-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас».

Телефон, который захватила с собой женщина - кнопочный. Плюс в том, что заряд держит хорошо. Минус - по геолокации не отследить. Поэтому искали женщину «сиренами». Добрались до точки, где она вошла в лес. И потом включали сирену, прозванивая женщине: «Слышно?» Так, меняя места, вычислили, в каком направлении двигаться.

Дальше, объясняет спасатель, работали на отклик - это когда два человека прочесывают лес, окликая «потеряшку» по имени: минуту кричат, потом слушают, есть ли ответ и с какой стороны.

Найти бабушку удалось далеко за полночь.

- Женщина действительно оказалась посреди болота. Сидела на искривленном дереве на высоте около полутора метров от земли, - рассказал Дмитрий Кулиш. - Еще и привязала себя к нему! Веревку носила в кармане дождевика. Помимо этого с собой у женщины была бутылка воды - она ее уже к тому времени выпила - и полный карман ирисок. Конфеты Светлана Александровна под язык клала и потихоньку рассасывала. Голод заглушала.

Было еще ведро для грибов. Но пустое. До грибных мест бабушка так и не дошла.

- Я в этот лес больше не пойду! - пообещала Светлана Александровна спасателям. Но потом подумала и заявила: «В другой пойду!»