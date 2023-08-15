Вдова Александра Градского написала в полицию загадочное заявление о краже

Александр Градский и Марина Коташенко в 2015 г. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Подмосковная полиция ищет загадочного вора (или воров), которые проникли в загородный особняк вдовы Александра Градского - 42-летней Марины Коташенко. Речь идет о большом доме (400 квадратных метров) в закрытом элитном поселке Новоглаголево под Наро-Фоминском.

- Марина Коташенко сегодня написала заявление в полицию, сообщив, что пока ее не было дома, кто-то в него посторонний побывал в коттедже и украл посуду, - сообщил KP.RU источник в правоохранительных органах.

- Посуду? И ничего больше?

- В заявлении фигурирует только это. При этом заявительница затрудняется назвать стоимость похищенного.

В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области KP.RU подтвердили, что одна из жительниц Новоглаголево, не уточняя ее личные данные, действительно написала заявление о краже из дома:

- Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, - сообщили в ведомстве.

Известно, что в Новоглаголево Коташенко время от времени живет с двумя несовершеннолетними детьми покойного мэтра. (Старшему мальчику 9 лет, младшему - 5).

Стоит напомнить, что ранее этот особняк уже попадал в криминальные сводки. Именно отсюда в январе 2022 года группа грабителей вынесла сумку с наличными на сумму около 100 млн рублей. Несколькими неделями ранее Коташенко привезла эти деньги из московской квартиры Александра Градского (музыкант скончался в ноябре 2021-го). После загадочного ограбления весьма активно обсуждалась версия: якобы вдова могла инсценировать его, чтобы вывести деньги из наследственной массы и ни с кем не делиться. Впрочем, следствие подтверждения этой версии не нашло. Позже был задержан один из участников ограбления, водитель, уроженец Таджикистана. Этот мужчина уже осужден, получил 8 лет колонии.

Интересно, что на днях сын Градского от третьего брака, 42-летний Даниил, написал заявление в полицию, обвинив Коташенко в краже денег (тех самых 100 миллионов) из отцовской квартиры.

Наследники сейчас пытаются разделить имущество Александра Градского в судах. Возможно, обоюдные заявления в полицию как-то связаны с этим процессом.