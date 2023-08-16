В Москве с начала года выписали 1,9 млн штрафов за езду без ремней безопасности

Управление столичной Госавтоинспекции призывает автолюбителей быть внимательными на дорогах Фото: Евгения ГУСЕВА

В пресс-службе столичного управления ГИБДД рассказали о количестве штрафов, которые за первые 7 месяцев 2023 года были выписаны за езду без ремня безопасности и разговоры по телефону во время движения.

«За указанный период посредством комплексов автоматической фото-видео фиксации и непосредственно сотрудниками ДПС было выявлено 1 908 687 административных нарушений, предусмотренных статьей 12.6 КоАП РФ «Нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов» - сообщили в ведомстве.

Напомним, такое нарушение наказывается штрафом в 1 тысячу рублей. Несложно подсчитать, что любители поездить без ремня могут выложить из своего кармана в общей сложности почти 2 млрд рублей. Но при этом - напомним - если штраф погашается в течение 20 дней после его выписки, водитель платит с 50%-ной скидкой. То есть 500 рублей вместо тысячи.

Как отмечают в ГИБДД, немало водителей за рулем продолжают пользоваться мобильными телефонами. Кто-то - как известно - разговаривает, кто-то умудряется и соцсети просматривать, отвечая супругам-друзьям-коллегам не только голосовыми сообщениями, но и письменно...

С начала года выявили (благодаря, опять же, камерам видеонаблюдения и очно - инспекторами) более 677 тысяч фактов использования мобильников во время движения авто.

«Нарушение правил пользования телефоном водителем транспортного средства» - это статья 12.36.1 КоАП РФ, штраф в размере 1500 рублей. В сумме через «письма счастья» и квитанции на месте за телефоны выписаны штрафы на 677,5 млн рублей.

«Управление столичной Госавтоинспекции призывает автолюбителей быть внимательными на дорогах, соблюдать элементарные нормы безопасности и не рисковать своей жизнью и жизнью других участников движения», - говорится в сообщении ведомства.