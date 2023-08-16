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Общество16 августа 2023 7:10

В Москве с начала года выписали 1,9 млн штрафов за езду без ремней безопасности

Еще 677 тысяч штрафов получили водители, которые пользовались за рулем телефонами
Семен ЕЛЕНИН
Управление столичной Госавтоинспекции призывает автолюбителей быть внимательными на дорогах

Управление столичной Госавтоинспекции призывает автолюбителей быть внимательными на дорогах

Фото: Евгения ГУСЕВА

В пресс-службе столичного управления ГИБДД рассказали о количестве штрафов, которые за первые 7 месяцев 2023 года были выписаны за езду без ремня безопасности и разговоры по телефону во время движения.

«За указанный период посредством комплексов автоматической фото-видео фиксации и непосредственно сотрудниками ДПС было выявлено 1 908 687 административных нарушений, предусмотренных статьей 12.6 КоАП РФ «Нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов» - сообщили в ведомстве.

Напомним, такое нарушение наказывается штрафом в 1 тысячу рублей. Несложно подсчитать, что любители поездить без ремня могут выложить из своего кармана в общей сложности почти 2 млрд рублей. Но при этом - напомним - если штраф погашается в течение 20 дней после его выписки, водитель платит с 50%-ной скидкой. То есть 500 рублей вместо тысячи.

Как отмечают в ГИБДД, немало водителей за рулем продолжают пользоваться мобильными телефонами. Кто-то - как известно - разговаривает, кто-то умудряется и соцсети просматривать, отвечая супругам-друзьям-коллегам не только голосовыми сообщениями, но и письменно...

С начала года выявили (благодаря, опять же, камерам видеонаблюдения и очно - инспекторами) более 677 тысяч фактов использования мобильников во время движения авто.

«Нарушение правил пользования телефоном водителем транспортного средства» - это статья 12.36.1 КоАП РФ, штраф в размере 1500 рублей. В сумме через «письма счастья» и квитанции на месте за телефоны выписаны штрафы на 677,5 млн рублей.

«Управление столичной Госавтоинспекции призывает автолюбителей быть внимательными на дорогах, соблюдать элементарные нормы безопасности и не рисковать своей жизнью и жизнью других участников движения», - говорится в сообщении ведомства.

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