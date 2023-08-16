Напился и выбросил собаку из окна 11 этажа: Живодеру из Подмосковья грозит до 3 лет колонии

В таком состоянии под окнами многоэтажки его нашли зоозащитники

В Московской области возбуждено уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными». Фигурант - житель Подольска, который выбросил свою собаку с 11 этажа.

Зрачки почти не реагируют на свет, травма легкого, сломанный позвоночник - это лишь часть травм, которые получило несчастное животное. В таком состоянии под окнами многоэтажки его нашли зоозащитники. ЧП произошло вечером 3 августа на улице Колхозной, 16к2.

- У меня свой канал в телеграме, где я рассказываю про спасенных животных. Мне позвонила одна из подписчиц, которая была на месте, — вспоминает Игорь Айрапетян. - Я сказал вызвать полицию и рванул туда сам. Долетел буквально за 15 минут. Собака - метис русского спаниеля. Она была еще жива. Не двигалась. Пена изо рта. Но жива. С жильцами дома мы соорудили носилки, погрузили собаку в машину и поехали в ветклинику.

Фото: скриншот видео

За жизнь Настеньки (так условно назвали пострадавшую) всю ночь боролись 4 врача и 3 реаниматолога. Но чуда не произошло: после череды остановок сердца собака все-таки умерла.

Позже Игорь выяснит: настоящее имя Насти - Тори, ей 5 лет. Настоящий хозяин - парень лет 20, собаку очень любил. Но в тот вечер его не было дома. Зато был его отец. Чем ему помешала Тори, до сих пор не понятно...

- Признает ли он вину? Нет, конечно! У таких, как он, никогда не хватит на это мужества, это же не первый такой случай! Обычно говорят, что собака выпрыгнула сама - мол, за птичкой или бабочкой охотилась. Но это бред! Собака боится высоты и, в отличие от кошки, сама никогда не прыгнет. Да и лежала в 5-6 метрах от дома - ее просто вышвырнули из окна, — уверен зоозащитник.

По словам Игоря Айрапетяна, мужчину, который это сделал, полицейские задержали в тот же вечер, он был в невменяемом от алкоголя состоянии. Но зато теперь утверждает, что собаку выкинул из окна не он, а какой-то его приятель. Вот только реальных следов собутыльника нет.

- Правонарушитель установлен и доставлен в отдел полиции. Им оказался местный житель 1970 года рождения, — сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова. - Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст.245 УК РФ «Жестокое обращение с животным». (Наказание по ней - лишение свободы на срок до 3 лет, - Авт.). В настоящее время с подозреваемым проводятся следственные мероприятия.

Тем временем Игорь Айрапетян намерен добиваться переквалификации дела на более тяжкую квалификацию - часть вторую, где говорится о применении садистских методов.

- При проведении экспертизы на теле собаки обнаружены и другие травмы, которые могут говорить о том, что ее били. Как еще назвать это, если не садизм? - негодует зоозащитник.

По образованию Игорь - юрист, поэтому знает, о чем говорит. А его супруга Татьяна - ветврач. Вместе они спасают животных.

Лист осмотра

Пара в свое время как раз и познакомилась на этой теме: у Татьяны сбежала собака Грета, попала под машину. Игорь ее подобрал, отвез в ветклинику, там нашли хозяйку собаки, а та захотела познакомиться с человеком, который спас ее любимицу.

Несколько лет назад пара построила специальные дома для собак, которые хлебнули горя. У них есть свой фонд помощи животным «Балу». Сейчас Игорь Айрапетян участвует в еще одном дело - о жестоком обращении с животным в Ярославле, где мужчина выкинул свою собаку с 3 этажа. Собака выжила, но стала инвалидом. Ее назвали Шурочкой, сейчас она живет в приюте для «спинальников» в Калуге. Хотя ЧП с Шурочкой произошло еще в прошлом году, уголовное дело по этому поводу возбудили только в этом - во многом благодаря общественному резонансу, которого добился как раз Игорь Айрапетян.