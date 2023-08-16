Сдают ли чиновники айфоны на радиорынках: что повлек за собой курс на отказ от американской техники

Снижения цен на технику Apple не будет Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На днях бывший советник президента по вопросам развития интернета, а ныне крупный медиа-менеджер Герман Клименко ошарашил постом в соцсетях:

- Коллега поехал на рынок поменять свой 12-й айфон на 14-й. Цены приятные. Приемщики говорят что идет вал чиновников. Сдают все. Часы. Айфоны. Наушники и ноуты. Как немцы на параде Победы в 45-м скидывали флаги перед мавзолеем, так и наши чиновники скидывают вражескую технику за любые деньги. Желающим недорого обновить свою вражескую технику самое время обеспокоиться.

Речь о продолжении «яблочного» скандала, который начался этим летом. ФСБ сообщила о «разведывательной акции американских спецслужб». На устройствах от Apple наши спецы нашли вредоносное программного обеспечение. И намекнули, что его использует Агентство нацбезопасности США (так называется подразделение радиотехнической и электронной разведки), чтобы собирать данные.

Проще говоря, шпионят. И прежде всего в поле интереса высокопоставленные чиновники. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков признал, что до 30% сотрудников администрации президента пользуются iPhone в личных целях:

- Разумеется, все понимают, что все эти гаджеты абсолютно прозрачны, и, конечно, их использование в служебных целях неприемлемо и запрещено.

«Эппловцы» поспешили оправдаться - мол, компания не позволяет себе сотрудничество ни с каким спецслужбами, даже собственной страны. Но проверить их слова сложно, поскольку «начинка» американских гаджетов зашифрована (в отличие от, например, «андроидов»). Формально это объясняют личной безопасность пользователей, чтобы никто не взломал. Но что в действительности кроется за строчками кода, никто кроме программистов бренда не знает.

БАНКИРАМ ТОЖЕ НЕЛЬЗЯ

За новостью последовали разнарядки внутри российских ведомств, в которых от чиновников требуют перестать пользоваться iPhone. В одних министерствах формулировка строгая: «вообще нельзя». В других - «нельзя для рабочих целей».

Часть министров и высокопоставленных госслужащих публично подтвердили запреты. Например, Минпросвещение, Минпромторг, Ростех, Минцифры. Другие широко запретительные меры не анонсировали, но из кулуаров ведомств информация все же доходит до журналистов.

Однако у этой шпионской эпопеи есть и побочная линия. Та самая, о которой написал Герман Клименко. Если айфоны стали «токсичны» (то есть пользоваться им может быть чревато), их надо куда-то девать. Не пропадать же добру, тем более такому дорогому! Стало быть, его будут продавать и сдавать в «комиссионки».

Чтобы узнать, есть ли вал предложений в Москве - где большое предложение, там и цена приятная - мы отправились на знаменитые столичные радиорынки.

На «Савеле» и Митинском радиорынке продавцы в павильонах только пожимали плечами:

- У нас тут чиновники не ходят, больше рабочий класс. Если где и есть вал «пиджаков» с айфонами, так это на «Горубшке», она посолиднее!

Несолоно хлебавши, отправляемся в Фили. А пока в дороге, обзваниваем знакомых чиновников из московских и подмосковных региональных ведомств. Но те только руками разводят: если и есть запрет на яблочную технику, то только для совсем больших начальников от замминистра и выше. У кого есть доступ к каким-то приличного размера тайнам.

Зато неожиданно о запрете переписки и звонков через айфоны рассказали сотрудники банков, в которых контрольный пакет акций в руках государства.

- Еще в конце июля пришло распоряжение от «безопасников» переходить на андроиды, - объяснили три собеседника из разных финорганизаций. - Однако они не касаются рядового персонала отделений. Только директоров филиалов и топ-менеджеров.

- И что, отказались от такой техники?

- Прям. Просто купили для рабочих звонков дешевые «андроиды» и ходят с двумя мобильниками.

«МЫ БЫЛИ БЫ ТОЛЬКО РАДЫ…»

«Горбушкин двор» встречает плакатом с девизом «У нас есть даже то, чего уже нет». В торговых рядах соседствуют парики, кварцевые обогреватели, металодетекторы, антиквариат, стиральные машинки и, конечно, отделы с айфонами и прочими американскими гаджетами.

Начинаем обход и мониторинг цен, ведь именно о дисконте писал Герман Клименко. В целом, от предложений в интернете не отличаются. Иной раз даже дороже.

Старички вроде 6, 7 8 айфонов отдают до 10 тысяч. Все б/у и порядком тормозят. 11-е и 12-е поколение удается найти по цене в 20-25 тысяч. Ну а последние новинки 13-й и 14-й начинаются от 50 тысяч, если речь именно о подержанных девайсах

- Очередей из людей в деловых костюмах, которые бы несли нам Apple, не стоит. И очень жаль! Мы были бы только рады айфонам, начиная с 11-го. У них процессор еще ничего, тянет современные приложения. Камера хорошая, дисплей. Отличия от более новых версий обывателю и не видны. Поэтому на такие модели до сих пор высокий спрос, - объяснил продавец Евгений из отдела, в вывеске которого обыгрывается слово «яблоко».

Впрочем мытарства по закоулками «Горбушки» все же принесли толк. Несколько продавцов поделились, мол, в августе действительно захаживали статные мужчины и сдавали «айфоны», эппловские часы, планшеты. Меняли на наиболее дорогостоящие модели «Самсунгов». Но такие случаи буквально единичны.

ДИСКОНТ БУДЕТ, НО НЕ СЕЙЧАС

- Доля всех iPhone чиновников не настолько существенна, чтобы создавать давление на весь вторичный рынок. Разве что вдруг абсолютно все чиновники в один день синхронно продадут свои устройства и тогда может быть это что изменит в ценах. Как понимаете, это нереалистично, - пояснил KP.RU главный редактор iPhones.ru (авторитетный отечественный сайт про технику Apple) Никита Горяинов.

Эксперт считает, что большая часть чиновников не пойдут продавать iPhone на какой-нибудь Авито или радиорынок. А обратятся в трейд-ин сервисы: отделы электроники, которые принимают старую технику и за доплату меняют на новую.

- Это замедлит цикл возвращения устройств на «вторичку» и сайты объявлений, так что, как я и говорил, снижения цен по причине большого объема предложения не будет.

При этом уже осенью ценники на подержанные мобильники Apple действительно могут пойти вниз. В середине сентября презентуют iPhone 15. Даже «шальной» курс доллара не будет помехой для дисконта на старые модели.

- Удорожание валют к рублю влияет в первую очередь на стоимость новых устройств, а на «вторичку» распространяется остаточно. Стоимость iPhone прошлых поколений на вторичном рынке складывается из спроса, предложения, количество объявлений «продам» на Авито, уровня интереса к новой модели (стоит ли обновить гаджет или модернизация не столь существенна и можно еще подождать, - Авт.)... и только потом - курс валют, - объяснил Горяинов.