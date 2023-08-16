«Все будет достойно и красиво»: Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв проверил, как идет капремонт филиала областного медколледжа в Дмитрове

Фото: Дмитрий Белицкий

В подмосковном Дмитрове совсем скоро откроется после капитального ремонта филиал областного медицинского колледжа. Это одно из важных для системы здравоохранения Московской области учебных заведений - его выпускники (фельдшеры, медсестры, акушерки и др.) пополняют кадры больниц и поликлиник региона.

Сегодня губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв проверил, как идут работы, а затем пообщался со студентами и педагогами.

- Было необходимо обновить фасад, кровлю и инженерные коммуникации, заменить окна, отремонтировать аудитории, - рассказал губернатор. - Думаю, что через пару месяцев здесь будет все очень достойно, красиво.

Андрей Воробьёв отметил, что после капремонта число студентов в коллеже увеличится. Если сейчас здесь учатся 392 парней и девушек, то за счет перепланировки и новых учебных аудиторий в здании смогут учиться на 200 ребят больше.

- Нам очень важно привлекать и врачей, и средний медицинский персонал, - подчеркнул губернатор. - Особое внимание сейчас этому уделяем. Есть результаты - за прошлый год плюс 390 медсестер и фельдшеров, поэтому будем продолжать работать в этом направлении. К нам приезжают из других регионов, но важно и свои кадры воспитывать, чтобы ребята после школы приходили учиться в медколледжи Подмосковья.

По словам директора Московского областного медицинского колледжа №1 Саркис Бабаяна, помимо головного здания учебное заведение имеет еще 18 филиалах в разных муниципалитетах.

- Среди них - Дмитровский филиал. Здесь полностью заменят мебель, оргтехнику и учебные фантомы, симуляторы, муляжи. Соответственно, студенты приедут в полностью обновленное учебное заведение. Уровень будет максимально высокий. Мы единственный субъект в России, где досрочно ввели новый федеральный стандарт, что позволит к 2024 году дать двойной выпуск сестер, а с 2025-го – фельдшеров. Очень надеемся кадровый дефицит максимально сократить.

Строители завершают кровлю и облицовывают фасад. Далее будет «инженерия», прокладка и подключение коммуникаций. Изначально работы по капитальному ремонту планировали завершить в декабре, но в итоге объект сдадут досрочно - до конца сентября.