«Валите всех, даже ребенка»: Московский таксист нанял киллера, чтобы убить ненавистного босса и всю его семью

В столице раскрыто покушение на убийство семьи бизнесмена, который занимается скупкой золота. В Новой Москве задержан заказчик. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В столице раскрыто покушение на убийство семьи бизнесмена, который занимается скупкой золота. В Новой Москве задержан заказчик.

«По данным следствия, в июле 2023 года у подозреваемого возник умысел на организацию совершения разбойного нападения с целью хищения денежных средств в особо крупном размере в отношении ранее знакомого, а также убийства последнего и членов его семьи», — сообщили в ГСУ Следственного комитета России по Москве.

KP.RU стали известны некоторые подробности.

Задержанный мужчина когда-то работал у бизнесмена, которого теперь собирался убить вместе с семьей.

- Он был личным водителем предпринимателя, — рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах. - На тот момент, в первой половине 2010-х, ему платили хорошую зарплату - 70-80 тысяч рублей в месяц.

Но в какой-то момент бизнесмен в водителе разочаровался. Говорят, тот за его спиной творил всякие нехорошие дела, подворовывать по-мелкому. Уволил, как говорится, с формулировкой «в связи с утратой доверия».

- Это увольнение серьезно ударило по мужчине. Под свою хорошую зарплату он брал несколько кредитов. Пришлось крутиться, чтобы их выплачивать. С тех пор он затаил на своего бывшего начальника обиду, вынашивал план мести.

По нашей информации, он несколько раз, подвыпив, рассказывал знакомым, что у него есть план - убить бизнесмена со всей его семьей. Кто-то сообщил о словах бывшего водителя (который теперь работал в Новой Москве обычным таксистом) в полицию и с ним связались - под видом человека, который готов выполнить заказ.

- Сколько денег он пообещал за это убийство?

- В качестве предоплаты он передал 5 тысяч рублей. Условия были такие: люди заходят в дом, в котором хранится много налички и драгоценностей. Предположительно, в доме можно было взять добра на несколько миллионов рублей. Исполнители должны были забрать все и отдать заказчику 25% от всего похищенного. При этом он сказал, что свидетелей оставлять вживых не надо. Прямая цитата: «Валите всех, даже ребенка!»

Уголовное дело возбуждено по статьям «Организация приготовления убийства по найму» и «Организация совершения разбойного нападения с целью хищения средств в особо крупном размере».