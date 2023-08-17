Последние теплые выходные лета: Где искупаться и позагорать в Москве

На данный момент в Москве купание разрешено в девяти зонах отдыха Фото: Оксана ЗУЙКО

Уже совсем скоро жара в Москве пойдет на спад. Вероятно, грядущие выходные - последние жаркие из тех, что выдались нам этим летом:

- Лето в этом году выбивалось из нормы: даже в середине июня в Московской области были заморозки, — рассказывает заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина. - Июль тоже был нежарким: вспомним, буквально в считанные дни фиксировалась температура в 25 градусов тепла и выше. И только август порадовал нас высокой температурой. Сейчас она выше климатической нормы на 4 градуса. Получается, что август как бы реабилитируется за первые два месяца лета.

Тем не менее, жара постепенно уходит из столицы, а значит, нужно успеть схватить лето за хвост. В пятницу, 18 августа, метеорологи обещают жару в 31 градус, возможны кратковременные дожди. 19-го будет немного прохладнее - 23-28 градуса тепла. Но и этого достаточно, чтобы успеть прогреться под солнышком. Уже 20 августа установится комфортная температура в 20-25 градусов, с нее же начнется новая рабочая неделя.

ГДЕ МОЖНО КУПАТЬСЯ

На данный момент в Москве купание разрешено в девяти зонах отдыха – там, по данным столичного Роспотребнадзора, качество воды отвечает санитарным нормам. За лето сотрудники ведомства отобрали более 700 проб воды и почти 1000 проб песка на разных зонах отдыха, каждую неделю данные о разрешенных местах для купания людей обновлялись.

Сейчас купаться разрешено на следующих пляжах:

- Серебряный бор-2 (СЗАО)

- Серебряный бор-3 (СЗАО)

- Мещерское (ЗАО)

- Пляж «Динамо» (САО)

- Тропарево (ЮЗАО)

- Путяевский пруд №1 (ВАО)

- Большой городской пруд (ЗелАО)

- Школьное озеро (ЗелАО)

- Черное озеро (ЗелАО)

Уже совсем скоро жара в Москве пойдет на спад. Вероятно, грядущие выходные - последние жаркие из тех, что выдались нам этим летом Фото: Оксана ЗУЙКО

Станут ли пляжи Зеленограда доступнее для москвичей с открытием МЦД-3? Вероятно, да - поезда будут ходить туда-обратно каждые 10 минут. Плюс в расписании остаются экспрессы, которые домчат из одного города в другой всего за полчаса.

Пляж на Большом городском пруду в Зеленограде - чистый, благоустроенный, с пологим спуском в воду и красивым дендрарием на другой стороне. Ближе всего к новой железнодорожной станции «Зеленоград-Крюково» (25 минут пешком) - пляж на берегу Школьного озера, некоторые москвичи уже оценили его удобство: беседки, велодорожки и детские площадки для детей. Чуть подальше от железнодорожных линий озеро Черное: здесь есть бесплатные лежаки, мангальная зона, мелководье для малышей. Пока что по меркам Москвы на этих пляжах относительно немноголюдно, но то ли еще будет!

А ГДЕ ЕЩЕ

Секретные пляжи

Есть в Москве и «секретные» пляжи. Места тихие, о которых большинство не знает. Водоем – есть, травка – в наличии. Хочешь – на солнышке лежи, хочешь – уходи в тенек. Единственный нюанс: купаться там нельзя, потому что качество воды не соответствует санитарным нормам. Но отдохнуть можно с комфортом.

Так где эти волшебные места? Рассказываем: Оленьи пруды в парке «Скольники» (ст.м.«Сокольники»), Черкизовский пруд в Черкизовском парке (ст.м.«Преображенская площадь»), Серебряно-Виноградный пруд в Измайлово (ст.м.«Партизанская»), Троице-Лыково (ст.м. «Строгино») - прямо напротив пляжей Серебряного бора. Описание плюсов и минусов «секретных» пляжей и больше адресов читайте здесь.