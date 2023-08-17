Путин и Собянин открыли сквозной маршрут МЦД-3 из Зеленограда в Раменское

Владимир Путин и Сергей Собянин открыли МЦД-3. Фото: Кристина Кормилицына/POOL/TACC.

В Москве 17 августа заработал третий маршрут центральных диаметров «Ленинградско-Казанский». Старт пассажирскому движению на МЦД-3 дали Владимир Путин и Сергей Собянин. С одной из площадок Московского урбанистического форума в московском «Манеже» президент России и мэр Москвы по видеосвязи дали команду для запуска поездов.

«Разрешаю», - ответил Владимир Путин на вопрос о запуске, и по МЦД-3 отправились первые два состава.

Сергей Собянин отметил, что запуска третьего диаметра ждали тысячи москвичей. Совместно с РЖД и правительством Подмосковья был проделан огромный объем работы.

«Сегодня мы подошли к историческому событию – открыть третий важный диаметр, который объединит северо-запад Москвы и юго-восток Московской области, Ленинградское направление и Казанское направление. Для этого проделана была колоссальная работа вместе с Российскими железными дорогами, с Московской областью при поддержке правительства Российской Федерации и вашим непосредственным контролем за этим большим проектом», – обратился мэр Москвы к Владимиру Путину.

Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин на церемонии запуска движения третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3). Фото: Кристина Кормилицына/POOL/TACC

Третий диаметр наземного метро позволит разгрузить салатовую, фиолетовую и оранжевую ветки столичной подземки. По словам Сергея Собянина, поток пассажиров на этом маршруте вырастет в 1,7 раза, а число пассажирских мест – в два раза. При этом интервал движения поездов сократится в 1,5 раза, а стоимость поездок - до 3,5 раз.

Фото: Софья Сандурская/ТАСС

«Вы посмотрели только что поезда "Иволга". Постепенно они приходят на замену старого подвижного состава и во время пуска 70% подвижного состава в этих направлениях будет новыми – это "Иволга" и ЭП2Д, это тоже новые поезда, - рассказал мэр Москвы президенту России. - В следующем году 100% поездов будут новыми на этих линиях. Это тоже большой технологический прорыв».

Сергей Собянин передал Владимиру Путину предложения по дальнейшему развитию пассажирских перевозок в столице. В их числе – строительство МЦД-5 «Ярославско-Павелецкий». Запустить пятую линию центральных диаметров планируется к 2026 году. Еще один важный проект – развитие железнодорожных пассажирских перевозок между Москвой и крупнейшими городами ближайших к ней регионов.

Подпись президента России Владимира Путина на экране с проектом развития высокоскоростных железнодорожных магистралей на церемонии запуска движения третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3). Фото: Кристина Кормилицына/POOL/TACC

Кроме того, Сергей Собянин сообщил о планах по строительству системы высокоскоростных железнодорожных магистралей. По его словам, она объединит 80% населения России.

«Речь идет не только о создании высокоскоростной магистрали Москва-Санкт-Петербург, но и по большому счету до южного направления и до Екатеринбурга, две еще линии высокоскоростной магистрали, которая объединит 80% населения нашей страны», — рассказал Сергей Собянин.

По словам мэра, сейчас железнодорожные перевозки идут, в основном, на одной линии — и грузовые, и пассажирские.

«В результате это тормозит и экономическое развитие, и передвижение пассажиров. Этот проект — новое слово, новый этап развития транспортной системы не только московского узла, но и нашей страны», — подчеркнул глава столицы.

Проект системы высокоскоростных железнодорожных магистралей включает в себя пять линий общей протяженностью более 3700 километров. Они пройдут через территории, на которых живет более 80% населения страны. Например, благодаря строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ-1) Санкт-Петербург — Великий Новгород — Тверь — Москва время в пути между двумя столицами сократится до 2 часов 15 минут.