«Не держите собаку на открытом солнце»: На каких пляжах в Москве можно купаться со своими питомцами

В России закон вообще запрещает выгул собак на обычных пляжах Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По прогнозам синоптиков, москвичей ждут последние жаркие выходные этого лета. В субботу, 19 августа, воздух должен прогреться до +27, в воскресенье будет уже поскромнее, до +24, и местами облачно. Но тем не менее.

Помнится, во время жары, вдарившей по столичному региону пару недель назад, когда все окрестные пляжи были забиты, как побережье Анапы, многие читатели спрашивали: а с собаками куда идти купаться? Тащить с собой на обычные, человеческие пляжи - не вариант. Претензий других отдыхающих не оберешься. Самые продвинутые вспоминают, что в некоторых зарубежных странах имеются пляжи, куда могут ходить только исключительно владельцы собак со своими питомцами.

Мы попробовали найти нечто подобное в наших широтах. Но подобного нет. (Да и сложно, если честно, представить себе, что будет твориться на таких пляжах, куда приведут и «немцев», и бультерьеров, и представителей различных «диванных» пород. Проблем, кажется, с таким контингентом будет еще больше).

К слову, в России закон вообще запрещает выгул собак на обычных пляжах. Этот запрет вступил в силу с 1 января 2021 года.

А в Москве, как объясняют специалисты, животных запрещено купать не только на пляжах зон отдыха, но и как минимум на расстоянии 500 метров выше по течению. И хотя никто не слышал, чтобы кого-то за собаку в водоеме штрафовали, замечание могут сделать вполне закономерно.

- Да, сейчас у нас запрещено приводить с собой на пляж животных, - говорит президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. - Однако есть много водоемов, где людям купаться нельзя, а с собаками гулять можно - те же самые «дикие» пляжи. Но я бы хотел напомнить о важных правилах поведения у воды: не разрешайте собаке пить воду из водоема, не держите ее на открытом солнце и остерегайтесь мест с сильным течением.

Специалисты рекомендуют сидеть с собакой в тени, чтобы она не «пережарилась» на солнце. Лучше - если с собой будет еще и специальный охлаждающий коврик (цена вопроса - от 500 рублей). Не стоит пускать питомца в камыши и высокую траву - там могут жить дикие животные с опасными инфекциями. После прогулки, если собака плавала в водоеме, следует ее тщательно помыть, а при ухудшении самочувствия - сразу показать ветеринару.