Двухметровый лапоть и 2 тонны каши: Чем москвичей удивил фестиваль «Русское поле»

На фестивале "Русское поле" сплели лапоть-рекордсмен. Фото: Иван МАКЕЕВ

Ажиотаж видно сразу - толпы людей тянутся к Коломенскому и со стороны станции метро «Каширская», и с «Кленового бульвара». Семьи с детьми, пожилые пары, много молодежи.

Межрегиональный фестиваль славянского искусства «Русское поле» проводят уже в двенадцатый раз. (В этом году, к слову, сюда съехались представители более чем 60 российских регионов, а также Белоруссии и Узбекистана). И каждый раз организаторы находят чем удивить своих гостей.

Ажиотаж видно сразу - толпы людей тянутся к Коломенскому на фестиваль "Русское поле" Фото: Иван МАКЕЕВ

Здесь несколько тематических площадок. «Государев двор» посвящен 410-летию династии Романовых, «Славянская слобода» - 1035-летию Крещения Руси. На «Поле славы» проводятся реконструкции важных сражений Великой Отечественной войны. Причем, в некоторых интерактивах может принять участие любой желающий. «Площадь регионов» - просто шикарная ярмарка народных промыслов из всех уголков необъятной России. «Постоялый двор» - площадка, где региональные туристические компании знакомят посетителей с самыми удивительными маршрутами.

На «Поле славы» проводятся реконструкции важных сражений Великой Отечественной войны. Фото: Иван МАКЕЕВ

Фото: Иван МАКЕЕВ

Можно было попробовать себя в народном ремесле. Фото: Иван МАКЕЕВ

А еще есть фудкорт «Сытный двор», который тоже стал важным центром притяжения. Здесь, например, несколько поваров заварили кашу в огромном котле, размером с бассейн. Про размер я, конечно, утрирую. Но совсем чуть-чуть. Потому что в этот котел вместилось целые 2 тонны ароматной каши. Ею всех желающих угощают бесплатно. Мы с фотографом Ваней Макеевым попробовали и авторитетно заявляем: очень вкусно.

Каши хватит всем желающим. Фото: Иван МАКЕЕВ

В общем, нет никакого секрета в том, почему на «Сытном дворе» очень быстро выросла длинная очередь.

Но, пожалуй, самой популярным объектом фестиваля стал гигантский лапоть. Длина - 215 сантиметров, ширина - 65. И несмотря на размерчик, сделан он по многовековым технологиям - сплетен из лыка.

Огромный лапоть измерили. Фото: Иван МАКЕЕВ

А еще на «Русском поле» можно попробовать себя во владении ухватом с чугунком (представить, как это делали наши предки). А еще - пальнуть из гигантской рогатки. Покачаться на деревянной лошадке. Покружиться на карусели…

Огромная лошадка-качалка. Фото: Иван МАКЕЕВ

Карусель - старинная русская забава. Фото: Иван МАКЕЕВ

Желающие могли пальнуть из огромной рогатки. Фото: Иван МАКЕЕВ

Впрочем, чего я вам все рассказываю… Приезжайте в «Коломенское» на фестиваль «Русское поле». Сами все увидите!