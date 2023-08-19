В Балашихе мусоровоз сбил 85-летнюю пенсионерку

В Балашихе мусоровоз сбил насмерть 85-летнюю женщину. Фото: Кадр видео

Подмосковные полицейские разбираются в обстоятельствах смертельного ДТП в Балашихе. Сегодня утром, около 11:00, мусоровоз сбил насмерть пожилую 85-летнюю пенсионерку.

«По предварительной информации, водитель 2001 года рождения, управляя грузовиком марки «МАН» (Мусоровоз), двигаясь по дворовой территории, совершил наезд на женщину, переходившую проезжую часть вне пешеходного перехода, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области. - В результате ДТП женщина скончалась на месте происшествия».

По словам очевидцев, пожилая женщина переходила дорогу внутри двора между двумя тротуарами:

- Мусоровоз, когда она пошла по дороге, стоял. Но через пару секунд начал движение. Ехал медленно, но когда ударил бабушку, она упала. И прямо под переднее правое колесо. Машина прямо по ней проехала.

Специалисты разводят руками: вес мусоровоза - более 20 тонн, выжить у женщины шансов не было.

Источник KP.RU в правоохранительных органах сообщает, что 22-летний водитель - гражданин одной из стран СНГ - был задержан и доставлен в отдел полиции.

- Молодой человек говорит, что переходящую перед ним дорогу женщину он не видел, - объясняет наш собеседник. - Она шла справа. Руль - в левой части кабины. Он сидел высоко. Говорит, что пешеход был в «слепой зоне». Обстоятельства выясняются. Нужно точно понимать, что делал водитель. Например, не отвлекся ли он в этот момент на звонок телефона и так далее.

В Прокуратуре Московской области сообщают, что городская прокуратура контролирует ход доследственной проверки. По ее итогам могут возбудить уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Наказание по ней - вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет.