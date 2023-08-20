Ливень затопил станции метро, крупные шоссе и магазины: последствия мощного дождя в Москве

На столицу обрушился мощный ливень. Фото: Михаил ФРОЛОВ

А ведь как хорошо начинался воскресный день, 20 августа, в столичном регионе. Местами даже затянутое облаками небо золотилось проблесками солнца да дразнило голубым небом. Но уже после обеда погодная лепота закончилась.

Сначала в Подмосковье: стихия атаковала южные и западные районы. А затем грозовой фронт накрыл Москву. Сильнее всего заливало северную половину города.

— Из-за погодных условий возможны локальные задержки наземного транспорта. Некоторые маршруты могут быть оперативно изменены, — сообщил столичный Дептранс.

И действительно, непогода сковала Дмитровское и Ярославское шоссе. Ливень шел стеной. Пассажиры станции метро «Марьина Роща» (БКЛ) засняли, как вода стекает прямо на платформу. Видео с потоками воды в помещении засняли посетители торговых центров «Парк 11» (Тимирязевский район) и «Шоколад» (Реутов).

Поскольку в отдельных районах дождь продолжается, подсчитывать суммарное количество осадков пока рано. Однако Комплекс городского хозяйства Москвы, опираясь на данные синоптиков, сообщал, что в воскресенье ждут до 20% от месячной нормы осадков. То есть если взять норму августа около 80 мм, то получится 16 мм осадков. Но на деле все оказалось даже «круче»:

- Свыше 40% месячной нормы осадков выпало в отдельных районах столицы в период с 15:00 до 16:00. Наибольшее количество осадков зафиксировано в #СВАО (33 мм), #САО (30 мм), #СЗАО (30 мм), — рассказали в пресс-службе Комплекса городского хозяйства.

Миллиметры можно усредненно перевести в литры — такой прием для наглядности иногда используют синоптики. Получается, что на каждый квадратный метр в «северной» части столицы выпало 30 литров воды или около трех ведер воды на каждый «квадрат».

— Официальные данные поступят вечером, но частные автоматические метеостанции уже местами, а это северо-восток Москвы и Истринский район – зафиксировали до 28 мм осадков, что составляет 35% от месячной нормы осадков или до 3-х ведер дождевой воды на метр квадратный. Вероятность повторных осадков сохранится почти до полуночи, — сообщил ведущий специалист Центра погоды «ФОБОС» Евгений Тишковец.

По прогнозам синоптиков, дождь, местами ливень, продлятся до 21:00. Для оперативной ликвидации последствий, на улицах города дежурят 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП «Мосводосток».

— В начале недели (с 21 августа — прим.ред.) мы начнем прощаться с летом и в ускоренном порядке готовиться к осени. В понедельник погода с дневными +21..+23 градусами еще «туда-сюда». Но со вторника Москва попадает во фронтальную зону со стороны холода и до четверга включительно каждодневный дождь и днем всего +17..+19. Но закончу прогноз на позитиве. Есть немалая вероятность того, что к выходным фронтальная зона уйдет южнее и установится прохладная погода, но уже без дождей, — рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.