Архитекторы придумали необычный дизайн для обычных зданий

ДЕТСКИЙ КАМПУС ДЛЯ УЧЕБЫ И ОТДЫХА

Около МГУ на западе столицы построят школу в стиле деревенских амбаров, но из стекла, бетона и алюминия. Это будет настоящий детский городок на 960 учеников рядом с многофункциональным кластером «Ломоносов» в научной долине университета. В образовательном комплексе разместятся детский сад, начальная и средняя школа. Их соединят галереями и общественными пространствами. Отдельно поставят большой спортивный зал. Его инженерную «начинку» спрячут в яркой пристройке в виде металлических контейнеров. Под ними оставят открытую нишу для детской игровой площадки.

Кампус возводят в стиле барнхаус - изначально это переделка старых амбаров и сараев в жилые дома. Школьные корпуса как раз и будут напоминать бывшие деревенские постройки. При этом их украсят панелями «под дерево», гнутым стеклом, алюминиевыми пластинами и кирпичной кладкой. Одно из зданий будет с округлыми фасадами, волнообразной кровлей и выходами на нее.

Где: ст. м. «Университет», пр-т Вернадского, земельный участок 8Б.

ПРОСТО МАЛИНКА

На юго-востоке Москвы вырастет деловой центр в виде ярко-малиновой призмы со скругленными углами. Первый этаж с двух сторон здания остеклят и «утопят» в фасад. В итоге получатся навесы над входами. Благодаря треугольной форме корпуса офисы будут максимально освещаться солнечным светом весь день.

На крыше устроят общественное пространство. По ночам корпус будет украшать подсветка в оконных проемах и около подъездов. На первом этаже откроют кафе с верандой на улице. Рядом будет работать конференц-зал с перегородками-трансформерами.

Где: ст. м. «Окская», ул. Окская, вл. 9.

В СТИЛЕ МАЛЕВИЧА

В центре столицы появится дом-скульптура из огромных стеклянных кубов. Авторы проекта явно вдохновились работами художников русского авангарда - Казимира Малевича, Эль Лисицкого и Любови Поповой. Нижние этажи «обрежут» и в получившейся нише разместят вход в здание и въезд в паркинг. Центр дома займут просторные квартиры, а верхние этажи - пентхаусы с личными террасами.

Фасад соберут из двух слоев. С улицы - трехметровые панорамные окна-стены, внутри здания - стеклянные конструкции в пол. Благодаря этому в каждой квартире есть французские балконы.

Новостройка разместится по соседству со зданием одного из первых электротеатров Москвы – электротеатром «Форум». Этот памятник архитектуры, построенный в 1914 году, отреставрируют.

Где: ст. м. «Сухаревская», ул. Садовая-Сухаревская, д. 14.

СОЛНЕЧНЫЕ АРКИ

Около Кутузовского проспекта на западе города построят 14-этажный жилой дом в стиле неомодерн. Проект напомнит итальянскую архитектуру тридцатых годов прошлого века. Фишка здания - 343 белоснежные арки по всему фасаду. Благодаря этому в квартирах в солнечные дни будет много света. На первом этаже дома откроются торговая галерея и ресторан. Сюда можно будет попасть как с улицы, так и через вестибюль дома. Летом обеденные стол для посетителей поставят на крытой летней террасе с арочными сводами. Повара обещают средиземноморскую кухню с закусками и блюдами, приготовленными на открытом огне и в дровяной печи. Рядом разместится деликатесная лавка со свежей выпечкой, кофе, сырами и колбасами. Холл здания красит гостиная с большим камином.

Где: ст. м. «Киевская», 1-й Можайский туп., вл. 8А, стр. 1.

ЗА ВОЛНОЙ ВОЛНА

На востоке столицы для переселенцев реновации появится жилой комплекс из трёх корпусов разной высоты. Их украсят волнистые фасады из треугольных эркеров и лоджий. Дома оформят декоративной плиткой под кирпич, металлокассетами и керамогранитными плитами. Стены со стороны улицы покрасят в терракотовый цвет, во двор - в светлых тонах. Входы в подъезды сделают в один уровень в землей, чтобы мамам с колясками и пожилым людям было удобно. Для машин жильцов обустроят подземную парковку.

Где: ст. м. «Бульвар Рокоссовского», ул. Николая Химушина, вл. 19.