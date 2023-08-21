Собянин назвал социальные объекты, которые откроются на западе Москвы

Мэр Сергей Собянин рассказал о новых социальных объектах, которые откроются на западе Москвы. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Сергей Собянин рассказал о новых социальных объектах, которые скоро появятся на западе столицы. В своем Telegram-канале мэр Москвы написал, что в Кунцево откроются современная школа и большой детский сад.

«В Западном округе столицы строим и планируем несколько социальных объектов. В Кунцево на 65% готова школа на 825 мест. В ней будут лабораторно-исследовательские комплексы инженерно-физического направления и изучения естествознания, ИТ-полигон. Запланированы гимнастический и два спортивных зала, помещение для художественного и музыкального образования. Также утвержден проект детсада на 13 групп с бассейном», – собщил Сергей Собянин.

В районе Проспекта Вернадского будет открыт травматолого-ортопедический корпус. Он строится на территории городской клинической больницы №31. Сейчас специалисты приступили к внутренней отделке помещений и монтажу инженерных сетей, заканчивают фасадные работы.

Еще один важный объект начнут строить в столичном районе Солнцево.

«Застройщик скоро приступит к возведению школы на 1200 учеников и детского сада на 350 воспитанников. В школе будут многофункциональный библиотечный центр, инженерный и медицинский лабораторно-исследовательский комплексы, помещение для живописи, шахматный кружок, два спортзала и зал для занятий хореографией», - рассказал Сергей Собянин.

За счет бюджета города, по словам мэра, также будет построен детский сад в районе Филевский Парк. В нем будут заниматься 300 малышей.

Ранее Сергей Собянин рассказал, как преобразились столичные районы Солнцево, Ново-Переделкино и Внуково. После того, как до этой части города дошло метро, транспортная ситуация в них радикально изменилась.

«Более 30 лет - с 1984 года - жители Солнцево, Ново-Переделкино и других районов запада Москвы ждали метро. Все эти годы им приходилось стоять в пробках на Боровском шоссе и МКАД, чтобы добраться до «Юго-Западной». В 2011 году мы приняли решение о строительстве Солнцевского радиуса. Спустя семь лет метро пришло в Солнцево и Ново-Переделкино. В составе 15-километрового участка от «Раменок» до «Рассказовки» открылось семь станций. Благодаря Солнцевской ветке жители Солнцево и Ново-Переделкино ежедневно экономят около часа личного времени, которое раньше они тратили на дорогу», - написал Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте.

В трех западных районах столицы проживают почти 280 тысяч человек. По словам мэра, созданию комфортного городского пространства уделяется большое внимание, и в этом городским властям активно помогают сами москвичи.

«Многие проекты подсказывают жители, которые хотят видеть свой двор, квартал, район более ухоженным и уютным. За последние годы благоустроили аллею славы во Внуково, аллею любви в Солнцево, сквер с эстрадной площадкой и перголой в Ново-Переделкино», - отметил глава города.