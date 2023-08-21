«Рискнул людьми ради денег»: следствие вышло на след организатора экскурсии по коллектору Неглинки, в котором погибли люди

Тела трех несовершеннолетних вчера вечером и сегодня утром вынесло из коллектора в Москва-реку в районе парка Зарядье. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Стали известны новые подробности трагедии под Москвой (в буквальном смысл под) - во время вчерашнего ливня погибли участники нелегальной экскурсии по коллектору реки Неглинка. Известно, что в этой группе шел 47-летний сотрудники IT-компании Дмитрий Маркушкин. Вместе с ним - 15-летняя дочь и 17-летний племянник с девушкой. Плюс как минимум еще один человек - гид. Он же организатор экскурсии.

Тела трех несовершеннолетних вчера вечером и сегодня утром вынесло из коллектора в Москва-реку в районе парка Зарядье.

Известно, что экскурсия была нелегальной. Хотя ее продают через агрегаторы различных экстремальных столичных экскурсий. Цена вопроса - 9 тысяч рублей с человека за 3-часовой поход в подземных тоннелях. Для таких «туров» формируются группы до 20 человек. Но на этот раз, судя по всему, на экскурсию мог записаться только сам Маркушкин и несовершеннолетние, которых он сопровождал под свою ответственность.

Дмитрий Маркушкин и его 15-летняя дочь. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

По предварительным данным, люди могли просто захлебнуться в воде, которая очень быстро заполнила коллекторы во время вчерашнего ливня. По оценкам метеорологов, за сутки на Москву обрушилось 60% месячной нормы августа!

По нашим данным, группу вел диггер по имени Константин.

- Разумеется, гид не мог не знать о прогнозе погоды (на воскресенье в Москве обещали сильные дожди, - Авт.), - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах. - И не мог не знать, что во время дождя коллекторы очень быстро заполняются водой, внутри образуется очень сильный и быстрый поток, устоять на ногах крайне сложно.

По данным "КП", группу вел диггер по имени Константин (на фото).

По словам нашего собеседника, из стоимости одного «билета» в 9 тысяч рублей гиду причитается около 50%. Иногда (если он сам по себе, без организатора) - до 80%.

- Видимо, чтобы заработать деньги и не отменять экскурсию, этот человек решил рискнуть и своей жизнью, и жизнями своих клиентов.

Получается, что если в группе действительно было всего четыре человека, заработок гида составил бы от 18 до 28 тысяч рублей.

- Гида и Дмитрия Маркушкина до сих пор ищут. Живы ли они - неизвестно, - отметил наш источник. - Также устанавливается, кто был организатором экскурсии. Иногда гиды являются участниками более крупных нелегальных групп, которые водят под землю желающих.

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