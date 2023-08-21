Москва
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииАфишаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Москва
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииАфишаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Москва
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия
Эксклюзив kp.rukp.ru
21 августа 2023 9:55

«Рискнул людьми ради денег»: следствие вышло на след организатора экскурсии по коллектору Неглинки, в котором погибли люди

Организатор заработал до 28 тысяч на трагической экскурсии по коллектору Неглинки
Александр РОГОЗА
Александр РОГОЗА
Тела трех несовершеннолетних вчера вечером и сегодня утром вынесло из коллектора в Москва-реку в районе парка Зарядье.

Тела трех несовершеннолетних вчера вечером и сегодня утром вынесло из коллектора в Москва-реку в районе парка Зарядье.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Стали известны новые подробности трагедии под Москвой (в буквальном смысл под) - во время вчерашнего ливня погибли участники нелегальной экскурсии по коллектору реки Неглинка. Известно, что в этой группе шел 47-летний сотрудники IT-компании Дмитрий Маркушкин. Вместе с ним - 15-летняя дочь и 17-летний племянник с девушкой. Плюс как минимум еще один человек - гид. Он же организатор экскурсии.

Тела трех несовершеннолетних вчера вечером и сегодня утром вынесло из коллектора в Москва-реку в районе парка Зарядье.

Известно, что экскурсия была нелегальной. Хотя ее продают через агрегаторы различных экстремальных столичных экскурсий. Цена вопроса - 9 тысяч рублей с человека за 3-часовой поход в подземных тоннелях. Для таких «туров» формируются группы до 20 человек. Но на этот раз, судя по всему, на экскурсию мог записаться только сам Маркушкин и несовершеннолетние, которых он сопровождал под свою ответственность.

Дмитрий Маркушкин и его 15-летняя дочь.

Дмитрий Маркушкин и его 15-летняя дочь.

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

По предварительным данным, люди могли просто захлебнуться в воде, которая очень быстро заполнила коллекторы во время вчерашнего ливня. По оценкам метеорологов, за сутки на Москву обрушилось 60% месячной нормы августа!

По нашим данным, группу вел диггер по имени Константин.

- Разумеется, гид не мог не знать о прогнозе погоды (на воскресенье в Москве обещали сильные дожди, - Авт.), - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах. - И не мог не знать, что во время дождя коллекторы очень быстро заполняются водой, внутри образуется очень сильный и быстрый поток, устоять на ногах крайне сложно.

По данным "КП", группу вел диггер по имени Константин (на фото).

По данным "КП", группу вел диггер по имени Константин (на фото).

По словам нашего собеседника, из стоимости одного «билета» в 9 тысяч рублей гиду причитается около 50%. Иногда (если он сам по себе, без организатора) - до 80%.

- Видимо, чтобы заработать деньги и не отменять экскурсию, этот человек решил рискнуть и своей жизнью, и жизнями своих клиентов.

Получается, что если в группе действительно было всего четыре человека, заработок гида составил бы от 18 до 28 тысяч рублей.

- Гида и Дмитрия Маркушкина до сих пор ищут. Живы ли они - неизвестно, - отметил наш источник. - Также устанавливается, кто был организатором экскурсии. Иногда гиды являются участниками более крупных нелегальных групп, которые водят под землю желающих.

KP.RU следит за развитием событий.

ЧППроисшествия: ЧП