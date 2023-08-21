Байка из 90-х про зараженный шприц в кресле оказалась реальностью: в Москве ребенок случайно укололся неизвестным веществом

Владелец каршеринга и полиция разбираются в ситуации Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Поначалу эту новость многие сочли байкой - очередным пересказом городской легенды про шприцы в сидениях общественного транспорта. Но нет. Случай реальный. Подтвержденный полицией.

Накануне (еще в пятницу, 18 августа) с заявлением в отдел полиции Крылатского обратился москвич. По словам мужчины, он взял в каршеринге машину. Сначала осмотрел, конечно. Ничего подозрительного не увидел. Поэтому подтвердил поездку. На заднее сидение плюхнулся сын, который учится в начальных классах. И как закричит!

Оказалось, под сиденьем кто-то закрепил шприц с иглой. На такой высоте, чтоб игла вошла ровно в ногу на уровне икры.

«Ребенок укололся до крови!» - заявил мужчина.

«Шприц с неизвестным веществом изъят и направлен на экспертизу», - уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Известно, что машина принадлежит компании «BelkaCar».

Мы пока не можем комментировать случившееся. Обстоятельства выясняются, - сообщила KP.RU пресс-секретарь «BelkaCar» Екатерина Самарина. - Личность человека, который брал машину до пострадавших, уже установлена. Мы с ним связались. Это все, что можем сообщить на данный момент.

Между тем в полиции рассматривают несколько версий случившегося. Сознательное членовредительство. «Шутка» подростков, которые иногда умудряются брать каршеринг, используя чужие аккаунты. Или происки конкурентов - в Москве на рынке каршеринга, напомним, работают несколько крупных компаний.

На данный момент уголовное дело не возбуждено. Полиция проводит доследственную проверку.