Женщина умерла во время секса с незнакомцем в парке Москвы

Фото: Михаил ФРОЛОВ
В минувшие выходные в скверике недалеко от метро “Тушинскаяя” умерла женщина. Правда, изначально, внимание прохожих к себе она привлекла не этим. Судя по жалобам очевидцев, дама… занималась сексом среди бела дня.
Люди пожаловались в полицию, а когда на место прибыл наряд, виновница переполоха была уже мертва. Ее партнер испугано заявил что-то вроде: “Да я понятия не имею, что с ней, мы познакомились пару часов назад”.
Как сообщил корреспонденту KP.RU собственный источник в правоохранительных органах, знакомство парочка отметила обильными возлияниями, после чего перешли “к делу”. Которое для женщины закончилось смертью.
Впрочем, как утверждает тот же источник, никакого криминала в этой истории нет: сердце дамы просто не выдержало свалившегося на нее счастья (или темперамента партнера), и остановилось.
И если вы подумали, что подобное поведение как минимум странно, то вы абсолютно правы. Но все произошедшее объясняется просто: оба героя этой истории — маргиналы.