Женщина умерла во время секса с незнакомцем в парке Москвы

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В минувшие выходные в скверике недалеко от метро “Тушинскаяя” умерла женщина. Правда, изначально, внимание прохожих к себе она привлекла не этим. Судя по жалобам очевидцев, дама… занималась сексом среди бела дня.

Люди пожаловались в полицию, а когда на место прибыл наряд, виновница переполоха была уже мертва. Ее партнер испугано заявил что-то вроде: “Да я понятия не имею, что с ней, мы познакомились пару часов назад”.

Как сообщил корреспонденту KP.RU собственный источник в правоохранительных органах, знакомство парочка отметила обильными возлияниями, после чего перешли “к делу”. Которое для женщины закончилось смертью.

Впрочем, как утверждает тот же источник, никакого криминала в этой истории нет: сердце дамы просто не выдержало свалившегося на нее счастья (или темперамента партнера), и остановилось.

И если вы подумали, что подобное поведение как минимум странно, то вы абсолютно правы. Но все произошедшее объясняется просто: оба героя этой истории — маргиналы.