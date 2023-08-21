Известно, что в этой группе шел 47-летний сотрудники IT-компании Дмитрий Маркушкин. Вместе с ним - 15-летняя дочь Фото: соцсети

Гибель нелегальной экскурсионной группы в коллекторе подземной реки Неглинки вызывает огромное количество вопросов. Напомним, на данный момент найдены тела трех участников «похода». Все - несовершеннолетние. Точное количество людей, которые записались на эту экскурсию, пока неизвестно. По словам источников в правоохранительных органах, днем в воскресенье в коллектор Неглинки спустились не менее пяти человек. Включая гида - 31-летнего Константина Филиппова. В Следственный комитет на допрос доставлен так сказать старший партнер пропавшего гида Никита Дубас.

Группа спустилась вниз несмотря на прогноз погоды - во время ливня на Москву выпало 60% месячной нормы осадков. Судя по всему, вода очень быстро заполнила коллектор, и люди просто захлебнулись.

Известно, что за экскурсию каждый из клиентов должен был выложить 9 тысяч рублей. За это организаторы обещали 3-часовое путешествие под землей и выдавали каждому участнику для прогулки в воде бахилы ОЗК (так называются прорезиненные «чулки» из общевойскового защитного комплекта).

При этом, к слову, стоимость в 9 тысяч рублей с человека представители других экскурсионных «фирм» называют «конским ценником». У большинства эта стоимость варьируется от 2,5 до 5 тысяч. Такие цифры укладываются в версию следствия о том, что гид решил спускаться в коллектор вопреки прогнозу погоды, чтобы не терять деньги. В случае отмены экскурсии, пришлось бы всю сумму возвращать.

Тела трех несовершеннолетних вчера вечером и сегодня утром вынесло из коллектора в Москва-реку в районе парка Зарядье Фото: Михаил ФРОЛОВ

«У ТЕБЯ ЕСТЬ МАКСИМУМ 10 МИНУТ»

- Скажу сразу, ребят, которые проводили эту экскурсию, я лично не знаю. Но то, что произошло - грубое нарушение техники безопасности, - заявил KP.RU диггер Дмитрий по прозвищу Товарищ Хэлл, который водит экскурсии (в том числе и по Неглинке) с 2017 года. - У нас есть четкое правило: если по прогнозу стоит дождь - любой, не обязательно ливень - экскурсия отменяется. А тут ведь и прогноз был, и даже МЧС смски рассылало. Бывало даже, что экскурсия отменяется, а дождя в итоге нет. Ну что поделать - обидно, но жизнь дороже. Лично я в дождь не полез бы в коллектор, даже если мне сказали, что там бриллианты лежат.

По словам диггера, на случай возможных ЧП разработчики подземных маршрутов обычно предусматривают и «точки эвакуации».

- Это люки, которые можно открыть, чтобы оперативно выбраться из коллектора. Те, кто постоянно водят группы, заранее проверяют все эти точки, чтобы люки не оказались заперты. Бывало, что дождя в прогнозе нет, но по факту он начинается, когда ты внизу. Поток воды появляется не сразу, а постепенно. Это сразу видно: ты шел по щиколотку, но воды за пару минут стало уже по колено, скорость потока увеличилась, появился мусор, который несет с поверхности. Не нужно быть профессиональным гидом, чтобы понять, что нужно выбираться. Если уровень воды начал расти, у тебя есть максимум десять минут, чтобы выбраться наружу. Потом воды станет слишком много. Если ее уже по пояс, устоять на ногах довольно сложно, может понести. А ухватиться почти не за что - стены скользкие. Мы точки эвакуации как раз и планируем на маршруте, с учетом этого времени. Чтобы успеть.

По данным "КП" группу вел диггер по имени Константин Фото: соцсети

КОЛЛЕКТОРНАЯ ВОЛНА. БЕЗ ШАНСОВ ВЫЖИТЬ

Еще одна напасть там, внизу, во время мощного ливня - так называемая коллекторная волна.

- Так называют резкое повышение уровня воды в коллекторе, - продолжает Товарищ Хэлл. - Оно бывает природного происхождения, как раз во время ливней. А бывает техногенного - когда в подземную реку сбрасывают, скажем, воду с ТЭЦ. Но Неглинка - это центр Москвы, поэтому никаких ТЭЦ и техногенных сбросов там нет. Вообще, эта река сама по себе в обычное время очень спокойная. Туда берут даже подростков от 12 лет и старше. Но если дождь, а потом коллекторная волна… Это как цунами. Только бежать от него неоткуда, вода заполняет все пространство вплоть до люка.

- Вам когда-нибудь приходилось видеть коллекторную волну?

- Слава богу только через открытый люк, внизу. И совсем не горю желанием увидеть ее когда-нибудь, оказавшись в коллекторе. Шансов выжить нет.

Большой вопрос, насколько вообще законны такие экскурсии. Гарантирует ли кто-то безопасность клиентов? Судя по всему, это на 100% серая (в лучшем случае серая) зона.

- Я плачу налоги как ИП, - говорит Товарищ Хэлл. - Какая отчетность у других групп, водящих экскурсии, я даже не интересовался. Нельзя назвать это каким-то суперприбыльным бизнесом. Одна группа в неделю - уже хорошо. По сути, это такой просто приятный бонус, деньги на улучшение собственного оборудования или поездки какие-нибудь. Желающих спускаться вниз много, но это не может быть основной работой. У всех «гидов» есть какая-нибудь и основная работа. Без этого никак.