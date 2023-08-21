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Происшествия21 августа 2023 14:15

Как пытались спасти тургруппу, пропавшую в подземном коллекторе Москвы: Рассказывает участник поисков

Диггер Давыдов считает, что шансов найти участников похода живыми уже нет
Авторы (2):
Андрей АБРАМОВ
Андрей АБРАМОВ
Мария БАЧЕНИНА
Мария БАЧЕНИНА
Диггер Давыдов считает, что шансов найти участников похода живыми уже нет

Диггер Давыдов считает, что шансов найти участников похода живыми уже нет

Фото: Shutterstock

Московский диггер Даниил Давыдов, который занимается таким экстримом уже 25 лет, в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал, как искал утонувших в коллекторе Неглинки. Напомним, 20 августа группа как минимум из пяти человек, отправилась на экскурсию по подземельям в центре столицы.

— Когда я узнал, что тело девушки было выловлено в Москве-реке, первое, что сделал — с коллегой-диггером отправился в коллектор Неглинки для обследования. Мы надеялись, что, может быть, кто-то из живых там еще остался: сидит на лесенке, или получил травму и не может выбраться. Мы сами шли по пояс в воде, скорость потока была очень сильная, но никого не обнаружили. Потом уже вечером вторично обследовали коллектор, надеялись найти какие-то вещи, может, документы, рюкзаки, но это тоже не дало результатов, — рассказал Давыдов.

— Есть надежда, найти кого-то живым?

— Скорее всего, нет. Представьте себе тоннель диаметром 4.5 метра, который заполнялся полностью, с колоссальной скоростью потока. Там, конечно, выжить было невозможно. Но даже когда начинается сильный ливень, есть 15-20 минут, чтобы уйти самому и увести группу в безопасную зону. Экскурсовод должен был сориентироваться и либо подняться на поверхность через колодцы, которые выходят на тротуарную зону или на газоны. Либо там есть два участка, которые не подвержены подтоплению. В зависимости от того, к какому участку он был ближе, или к люку, через которую можно эвакуировать группу, нужно было принять взвешенное решение, но, видимо, была паника, мало опыта…

ПРИ УГРОЗЕ ДОЖДЯ — СПУСКИ ОТМЕНЯЮТСЯ

В интервью диггер отметил, что в целом маршруты в коллекторах — безопасные. Главная угроза — подъем уровня воды результате ливня на поверхности. Коллектор Неглинки — используется как система дождевого водоотведения. Пока нет осадков, воды там сравнительно мало — по щиколотку взрослому.

— В дождь вода резко прибывает, увеличивается скорость потока и это уже может быть не безопасно. Всегда перед спуском важно проверить прогноз погоды. Если есть вероятность дождя — спуски отменяются. Почему экскурсовод не принял этого решения, теперь можно только гадать. Я свои экскурсии вчера отменил, — объяснил Давыдов.

Диггер рассказал, что любой спуск с группой начинается с того, что проводник смотрит прогноз погоды. Если угрозы мощных осадков нет, выдает туристам экипировку: каску, фонарь, сапоги. А ежели так получилось, что начался дождь и группа в коллекторе, следует вывести людей.

— Либо на поверхность, либо в какие-то зоны, которые не затапливаются, — пояснил экстремал.

«НУЖНО ВСЕ ДЕЛАТЬ ОФИЦИАЛЬНО»

Собеседник поделился, что знал 31-летнего Константин Ф., который вел группу.

— Я бы сказал, наверное, что это был опытный человек, если бы не вчерашний инцидент. Сейчас у меня, конечно, уже большие сомнения в его опытности. В том же время я, например, занимаюсь подземельями 25 лет. Этот экскурсовод не был диггером— он просто проводил экскурсию. Не интересовался особенно подземельями, не жил этим, как этим я живу, например, уже четверть века. Поэтому, естественно, что, если ему это было не очень интересно, у него, наверное, не было такой теоретической информации, практического опыта, что нужно делать, если вода стала прибывать, — сообщил эксперт.

Давыдов добавил, что несколько лет назад предлагал создать музей в коллекторе Неглинки: выделить участок, куда можно было бы безопасно спуститься. Чтобы дальше обыватели не лезли. Но идею не поддержали.

— Спуск в коллектор это в общем-то административное правонарушение. Предполагался штраф до 5 тысяч рублей, но я не вижу, чтобы кого-то это останавливало. То, что вчера произошло, это беспрецедентный случай. До этого похожая ситуация была в 2011-м или в 2012-м году, когда группу диггеров малоопытных вымыло в коллекторе речки Пресня в Москву-реку. Слава богу, они остались все живы. Запрет ничего не решает. Нужно делать цивилизованные экскурсии: с 18 лет, чтобы брали только тех, у кого нет ограничений по физическим нагрузкам, — закончил собеседник.

О пропавших в Неглинке туристах известно немного. Тур проводила неофициальная компания, а два диггера-коммерсанта. Это осложняет работу следственных органах, ведь по сути не было никакой фирмы, договора и официальных организаторов тура в коллектор. Известно, что на экскурсию пошел 47-летний сотрудник IT-компании Дмитрий Маркушкин. С собой он взял дочь, племянника и его девушку. Дети — несовершеннолетние, все учатся в старшей школе.

При этом на экскурсии были и другие туристы. Пока найдены только тела троих.

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