Как пытались спасти тургруппу, пропавшую в подземном коллекторе Москвы: Рассказывает участник поисков

Диггер Давыдов считает, что шансов найти участников похода живыми уже нет Фото: Shutterstock

Московский диггер Даниил Давыдов, который занимается таким экстримом уже 25 лет, в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал, как искал утонувших в коллекторе Неглинки. Напомним, 20 августа группа как минимум из пяти человек, отправилась на экскурсию по подземельям в центре столицы.

— Когда я узнал, что тело девушки было выловлено в Москве-реке, первое, что сделал — с коллегой-диггером отправился в коллектор Неглинки для обследования. Мы надеялись, что, может быть, кто-то из живых там еще остался: сидит на лесенке, или получил травму и не может выбраться. Мы сами шли по пояс в воде, скорость потока была очень сильная, но никого не обнаружили. Потом уже вечером вторично обследовали коллектор, надеялись найти какие-то вещи, может, документы, рюкзаки, но это тоже не дало результатов, — рассказал Давыдов.

— Есть надежда, найти кого-то живым?

— Скорее всего, нет. Представьте себе тоннель диаметром 4.5 метра, который заполнялся полностью, с колоссальной скоростью потока. Там, конечно, выжить было невозможно. Но даже когда начинается сильный ливень, есть 15-20 минут, чтобы уйти самому и увести группу в безопасную зону. Экскурсовод должен был сориентироваться и либо подняться на поверхность через колодцы, которые выходят на тротуарную зону или на газоны. Либо там есть два участка, которые не подвержены подтоплению. В зависимости от того, к какому участку он был ближе, или к люку, через которую можно эвакуировать группу, нужно было принять взвешенное решение, но, видимо, была паника, мало опыта…

ПРИ УГРОЗЕ ДОЖДЯ — СПУСКИ ОТМЕНЯЮТСЯ

В интервью диггер отметил, что в целом маршруты в коллекторах — безопасные. Главная угроза — подъем уровня воды результате ливня на поверхности. Коллектор Неглинки — используется как система дождевого водоотведения. Пока нет осадков, воды там сравнительно мало — по щиколотку взрослому.

— В дождь вода резко прибывает, увеличивается скорость потока и это уже может быть не безопасно. Всегда перед спуском важно проверить прогноз погоды. Если есть вероятность дождя — спуски отменяются. Почему экскурсовод не принял этого решения, теперь можно только гадать. Я свои экскурсии вчера отменил, — объяснил Давыдов.

Диггер рассказал, что любой спуск с группой начинается с того, что проводник смотрит прогноз погоды. Если угрозы мощных осадков нет, выдает туристам экипировку: каску, фонарь, сапоги. А ежели так получилось, что начался дождь и группа в коллекторе, следует вывести людей.

— Либо на поверхность, либо в какие-то зоны, которые не затапливаются, — пояснил экстремал.

«НУЖНО ВСЕ ДЕЛАТЬ ОФИЦИАЛЬНО»

Собеседник поделился, что знал 31-летнего Константин Ф., который вел группу.

— Я бы сказал, наверное, что это был опытный человек, если бы не вчерашний инцидент. Сейчас у меня, конечно, уже большие сомнения в его опытности. В том же время я, например, занимаюсь подземельями 25 лет. Этот экскурсовод не был диггером— он просто проводил экскурсию. Не интересовался особенно подземельями, не жил этим, как этим я живу, например, уже четверть века. Поэтому, естественно, что, если ему это было не очень интересно, у него, наверное, не было такой теоретической информации, практического опыта, что нужно делать, если вода стала прибывать, — сообщил эксперт.

Давыдов добавил, что несколько лет назад предлагал создать музей в коллекторе Неглинки: выделить участок, куда можно было бы безопасно спуститься. Чтобы дальше обыватели не лезли. Но идею не поддержали.

— Спуск в коллектор это в общем-то административное правонарушение. Предполагался штраф до 5 тысяч рублей, но я не вижу, чтобы кого-то это останавливало. То, что вчера произошло, это беспрецедентный случай. До этого похожая ситуация была в 2011-м или в 2012-м году, когда группу диггеров малоопытных вымыло в коллекторе речки Пресня в Москву-реку. Слава богу, они остались все живы. Запрет ничего не решает. Нужно делать цивилизованные экскурсии: с 18 лет, чтобы брали только тех, у кого нет ограничений по физическим нагрузкам, — закончил собеседник.

О пропавших в Неглинке туристах известно немного. Тур проводила неофициальная компания, а два диггера-коммерсанта. Это осложняет работу следственных органах, ведь по сути не было никакой фирмы, договора и официальных организаторов тура в коллектор. Известно, что на экскурсию пошел 47-летний сотрудник IT-компании Дмитрий Маркушкин. С собой он взял дочь, племянника и его девушку. Дети — несовершеннолетние, все учатся в старшей школе.

При этом на экскурсии были и другие туристы. Пока найдены только тела троих.