Восстановлен «смертельный» маршрут по коллекторам Москвы: Ходы под Бульварным кольцом до Кремля и подземелья Большого театра

Экскурсовод и его группа отправились бродить в подземелья, которые построили более 200 лет назад Фото: Shutterstock

20 и 21 августа в Москва-реке и коллекторах, «впадающих» в нее, обнаружены четыре тела. Предварительно, все погибшие — участники диггерской экскурсии по подземной части реки Неглинка. Сейчас известно, что 47-летний Дмитрий Маркушкин, его несовершеннолетние дочь, племянник с девушкой купили экстремальный тур у 31-летнего проводника Константина Ф.

Группа (возможно, в ней были и другие туристы) оказалась в коллекторе как раз, когда около 15:00 20 августа в столице зарядил шквальный ливень. Эти коммуникации как раз используются для стока дождевой воды. Людей снесло потоком.

«Комсомольская правда» изучила маршрут, которым традиционно диггеры водят группы по Неглинке. Официально такой досуг запрещен. Предусмотрен административный штраф до 5000 рублей либо до пяти суток ареста. Однако на туристический аттракцион закрывали глаза. А объявления о наборе туристов в открытую размещаются в соцсетях и интернете. Примечательно, что после трагедии сайты стали пропадать.

Итак, группы традиционно спускаются в коллектор в районе между Цветным и Самотечными бульварами. Для этого диггер просто вскрывает люк ломом и «команда» спускается вниз. Группа оказывается в коллекторе примерно 3,5 метра в высоту и 5 метров в ширину. В обычные дни воды там по щиколотку. При этом есть и бортики — эдакие тротуары для перемещения. Ведь коллектор регулярно эксплуатируют коммунальщики «Мосводостока».

Неглинка в летописях упоминается еще с 1156 года. Только тогда река текла по поверхности. Ее истоки в районе современного спорткомплекса «Олимпийский» (сейчас на реконструкции). Далее она пересекает современное бульварное кольцо, огибает стены Кремля и впадает в Москва-реку.

Только Неглинка не течет по поверхности последние 205 лет. Уже после Отечественной войны 1812 года ее убрали в коллектор. О причинах красноречиво писал именитый москвовед Владимир Гиляровский (1855 — 1935). К слову, он же своими произведениями буквально популяризировал диггерские туры.

— Кроме «законных» сточных труб, проведенных с улиц для дождевых и хозяйственных вод, большинство богатых домовладельцев провело в Неглинку тайные подземные стоки для спуска нечистот, вместо того чтобы вывозить их в бочках, как это было повсеместно в Москве до устройства канализации. И все эти нечистоты шли в Москву-реку, — пишет Гиляровский.

Дабы побороть зловоние, Неглинную и «заковали» в коллектор. Сейчас это исключительно сток для дождевой воды, а также в нее сливают откаченные грунтовые воды из тоннелей метро.

Первые 200-летние тоннели сохранились частично. Часть закрыта, а часть реконструирована в 1914-м и 1970-е . По сути было построено новое русло-коллектор. По нему и шла пропавшая группа туристов. Точнее, сначала осмотрели историческую часть коммуникаций под Трубной площадью и Цветным бульваром, а далее двинулись в сторону Москва-реки.

Прибывающие мощные потоки воды с дождевых стоков застали туристов где-то на маршруте. Из Москва-реки в районе парка «Зарядье» и Большого Москворецкого моста вынесло три тела. Отсюда до Цветного бульвара около 2 км. Сильный поток воды мог протащить несчастных все это расстояние. Еще одно тело нашли в коллекторах. Пока неизвестно, кто именно обнаружен — предстоит процедура опознания. Остальных пропавших могло смыть потоком в реку.