Найдены все восемь погибших в коллекторе Неглинки: Тела направлены на экспертизу

Спасателям удалось найти восемь тел, которые принадлежат погибшим участником экскурсии в коллекторе подземной реки Неглинка. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Спасателям удалось найти восемь тел, которые принадлежат погибшим участником экскурсии в коллекторе подземной реки Неглинка.

«Обнаружены тела всех участников экскурсии, следователи приступили к процедуре опознания», - сообщили в ГСУ СК Москвы.

Напомним, нелегальная экскурсия состоялась в минувшее воскресенье. По данным следствия, в ней принимали участие 8 человек - гид и 7 клиентов, включая троих несовершеннолетних. Начался ливень, коллектор очень быстро заполнился водой. Люди не успели выбраться наружу и захлебнулись. Несколько тел вынесло вместе с водой в Москва-реку, остальных нашли в ответвлениях коллектора.

Несмотря на то, что число найденных тел продолжало расти, официально Следственный комитет какое-то время сообщали лишь о четырех погибших.

- С достоверностью в 99,9% можно было сказать, что четыре обнаруженных вчера вечером и сегодня тела принадлежат также участникам экскурсии и гиду, - сообщил KP.RU источник в правоохранительных органах. - Но есть определенные процедуры. Во-первых, сначала все тела направляются на судмедэкспертизу. Специалисты должны официально утвердить причину смерти человека. Во-вторых, погибших должны опознать родственники. Это незыблемое правило. Только после этого люди объявляются погибшими.

Напомним, вчера вечером спасатели обнаружили тела пожилых супругов, которые приехали на несколько дней в Москву из Петербурга. Вот и записались на роковую экскурсию… Для опознания родственников пенсионеров ждут из Северной столицы.

Как ранее сообщал сайт KP.RU, вслед за диггером Никитой Дубасом (заседание по мере пресечения должно состояться сегодня в Пресненском суде) был задержан и Александр Ким, гендиректор ООО «Спутник» (это агрегатор, который продавал билеты на экскурсию по Неглинке). Мужчина пытался скрыться, успел добраться из Москвы до Санкт-Петербурга. Третий фигурант, гендиректор еще одного агрегатора, после трагедии сбежал за пределы России.

- Александра Кима в ближайшее время должны доставить в Москву. Возможно, с ходатайством о его аресте следователь выйдет в суд уже сегодня, - уточнил наш источник.