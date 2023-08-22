«Меня обвинили, что я стал русским»: блогер из Киргизии снял острый ролик о Москве

По словам Арстана, отклики на его ролик среди соотечественников были преимущественно положительными. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

— Передо мной — Москва. Обращение к тем, кто говорит: «Была б моя воля, я бы туда не поехал!» Неправильно так говорить. Если б не было Москвы, не было бы ничего. Давай любить ее, это для нас второй дом. Это не чужбина, это тоже наша родина.

Эти слова на фоне одного из столичных жилых комплексов произносит молодой парень родом из Киргизии. Незатейливо, слегка наивно, но бьет в жилу. Особенно контраст ощущается на фоне иных националистических заявлений диаспор.

Ролик широко разошелся в соцсетях. А KP.RU нашла его автора и поговорила с ним. Знакомьтесь: 22-летний Арстан Абдыкеримов. В столице приехал из Бишкека около месяца назад. На заработки.

Здесь он снимает видео на заказ, например, блогерам или рекламу бизнесу. И сам завел каналы в соцсетях. Постит в основном приколы. А тут решил высказаться на острую тему.

— Съемкам и монтажу видео я учился самостоятельно — изначально было хобби, теперь доход приносит. В Бишкеке я трудился в швейном цехе. Мы шили вещи, которые отправляли на продажу в Москву. Умею работать на оверлоке (вид швейной машины, технологии более сложная, требует сноровки и навыка — Авт.). С шести лет учился работать за ним — жизнь научила. Мы вдвоем с мамой остались, надо было помогать ей зарабатывать, — поделился Арстан.

Парень говорит, что отклик на его ролик среди соотечественников был преимущественно положительным.

— Люди поддержали мое мнение, — продолжает Арстан. — Но я никаких тайных целей не преследовал. Миллионы кыргызов приезжают работать в Россию (это действительно так, такие же цифры приводит Евразийская экономическая комиссии — Авт.). Нужно же по человечески сказать «Спасибо!» Не было бы Москвы, не было бы у нас ничего. Некоторые ребята из Киргизии говорят:, у себя на родине тоже хорошо зарабатывали и просто переехали сюда. Но будем честны, у нас столько не заработать. А некоторые еще и начинают тут к мелочам придираться, жаловаться…

Небольшой хейт (т.е. ненависть на слэнге) в отношении блогера тоже был. Арстан смеется: его обвинили в том, что он «переехал и стал русским».

— Хотя больше тех, кто пишет в личку: «Красава, я тебя поддерживаю!».