Бабушка и внучка насмерть отравились арбузом в Москве: суд вынес приговор виновнику

22 августа 41-летний дезинсектор Антон Котов признан виновным в массовом отравлении на ул.Совхозной в Москве. Фото: Пресс-служба Пресненского суда/ТАСС

22 августа 41-летний дезинсектор Антон Котов признан виновным в массовом отравлении на ул.Совхозной в Москве.

Напомним, ЧП произошло в сентябре 2021 года, когда семья из трех человек попала в больницу, поев арбуза. Ефремовы заявили следователям, что злополучную ягоду купили в ближайшем супермаркете. А там, как выяснилось незадолго до этого, 6 сентября проводилась дезинсекция. Руками того самого Антона Котова.

- Желая снизить объем своей работы, Котов потребовал представителя магазина покинуть помещение и обработал торговый зал с находившейся в нем пищевой продукцией, в том числе с арбузами без упаковки, - сообщает прокуратура Москвы. – При этом были нарушены условия договора, по которым он обязан был проинформировать заказчика о мерах предосторожности, которые должны были предотвратить возможные отравления среди покупателей. В частности – запрет на обработку помещений, откуда не удалили пищевые продукты или где их тщательно не укрыли.

Как сообщает ведомство, помещение обрабатывали спецсредством «Цигатрин». На следующий день семья Ефремовых купила там арбуз. Если его все. 9 сентября в больницу попала пожилая женщина, ее 38-летняя дочь и 15-летняя внучка. Выжила только одна – 38-летняя.

Котов свою вину отрицал. Его коллеги поддерживали версию дезинсектора: мол, чтобы отравиться этим веществом, надо съесть его целый стакан. А так он безопасен! В доказательство даже на камеру поливали арбузы ядом и съедали потом обработанную ягоду. Сами жильцы дома выдвигали другие версии. Мол, в больницу в то же время с похожими симптомами попали еще несколько человек, но арбузы никто из них не ел. Стало быть, дело в другом: либо управляющая компания крыс или насекомых потравила, и яд через вентиляцию в квартиры попал, либо при ремонте фасада дома строители «потревожили» какие-то его части, пропитанные фенолом. Ни одна из этих версий не подтвердилась.

Как сообщает ведомство, помещение обрабатывали спецсредством «Цигатрин».

- В рамках уголовного дела проведено более 200 допросов свидетелей, более 50 трудоемких и длительных судебных экспертиз различной категории, более 50 осмотров. Расследование уголовного дела усложнялось отрицанием Котовым своей вины, очевидцами преступления являлись лица, входящие в его круг общения, в том числе его работодатель, - рассказывают в столичном СК. – Однако следователем было обеспечено всестороннее расследование, которое позволило полностью опровергнуть версии, выдвинутые стороной защиты.

В итоге Антону Котову предъявили обвинение по ст.238 УК РФ «Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей», под конец прошлого года дело направили в Люблинский районный суд Москвы. Там во всех обстоятельствах произошедшего разбирались на протяжении восьми месяцев. 22 августа был вынесен приговор: виновен.

Суд приговор Антона Котова к пяти годам колонии общего режима. На то, чтобы обжаловать приговор, у него есть 10 дней. «Комсомолка» следит за развитием событий.

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