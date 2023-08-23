Летние читальни в парках Москвы: Поэзия - в усадьбе Воронцово, сказки - в «Царицыно»

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В столичных парках можно бесплатно посидеть за книгой в летних читальнях или взять издание домой. Чаще всего читательский билет не нужен. А еще в мини-библиотеках на свежем воздухе проводят детские мастер-классы, викторины и настольные игры. Рассказываем, куда приходить и чем заняться.

КНИЖНЫЙ КЛУБ

В павильоне «Лекторий» в усадьбе Воронцово для посетителей летней читальни собрана литература на любой вкус и возраст - для детей, детективы, классика, поэзия, фантастика и приключения. При желании можно записаться в ближайшую библиотеку или просто почитать понравившиеся издания на месте. Если хотите оформить единый читательский билет, то с собой нужно принести паспорт.

В читальне есть буккроссинг, то есть бесплатный обмен книгами, а также проводятся творческие мастер-классы, обсуждения прочитанных литературных произведений, развлекательные программы для детей и подростков в возрасте от 3 до 16 лет. Получается книжный клуб, в котором для каждого найдется интересное занятие.

Когда: по субботам и воскресеньям с 12.00 до 18.00. Уточнить программу ближайших выходных можно на сайте парка (https://usadba-vorontsovo.ru).

Как добраться: ст. м. «Новаторская», Воронцовский парк, д. 7.

ВИКТОРИНА ДЛЯ ЗНАТОКОВ КИНО

В Измайловском парке летняя читальня разместилась в павильоне «Библиопарк». На полках - классическая, познавательная, историческая, психологическая, научно-популярная, художественная и справочная литература для взрослых и детей. Всего примерно три тысячи книг! А еще выходным проходят творческие мастер-классы, викторины, игровые программы для детей. Например, 26 и 27 августа желающие могут поучаствовать в занятии по созданию ловца снов, квартирнике, квизе по советским фильмам и мультикам, а также сразиться в настольные игры.

Когда: ежедневно с 10.00 до 20.00.

Как добраться: ст. м. «Партизанская», Народный пр-т, вл. 17, центральная часть парка, слева от главной сцены, рядом с кафе.

ДАЧНЫЕ ПОСИДЕЛКИ

В музее-заповеднике «Царицыно» читальню открыли на площадке около Третьего кавалерского корпуса. В ней представлены книги для детей и семейного чтения - познавательные издания о Москве, природе и животных, динозаврах, астрономии, детские рассказы, классика, приключения, художественная литература. Есть и буккроссинг.

Посетителям также расскажут о выставках музея, истории дворцового ансамбля, экологии и садово-парковом искусстве, дачном Царицыне. Для всей семьи проходят мастер-классы, чтения, литературные беседы, викторины по сказкам, интеллектуальные игры.

Когда: по субботам и воскресеньям с 12.00 до 18.00.

Как добраться: ст. м. «Царицыно», ул. Дольская, д. 1, стр. 3.

ПОДКОВАТЬ БЛОХУ

Круглая беседка рядом с белым променадом в парке «Кузьминки» стала местом любителей книг. В летней читальне можно найти классику, фантастику, детективы, научно-популярные произведения и печатные издания на иностранных языках. Для посетителей - настольные игры, мастер-классы, презентация книжных новинок, литературные загадки, сказочные паззлы, лекция о знаменитых левшах и игра «Подкуй блоху».

Когда: по субботам и воскресеньям с 12.00 до 18.00.

Как добраться: ст. м. «Кузьминки», ул. Кузьминский парк, д. 1, стр. 2.

РИСУЕМ ЛЕТО

В парке 50-летия Октября летняя читальня работает в павильоне «Коворкинг». Больше всего здесь собрано детских сказок и повестей. Их можно почитать в парке или дома. Кроме того, желающие могут поучаствовать в буккроссинге, творческих мастер-классах, игровых программах, поэтическом марафоне и сказочных эстафетах. Например, 26 и 27 августа пройдут конкурс рисунков «Я рисую лето», арт-терапия с литературными героями и разгадывание тематических кроссвордов.

Когда: по субботам и воскресеньям с 12.00 до 18.00.

Как добраться: ст. м. «Проспект Вернадского», ул. Удальцова, вл. 22.

НЕ ТОЛЬКО ЛИТЕРАТУРА

В Бабушкинском парке летний читальный зал разместился в павильоне книгообмена. Взрослые и дети могут выбрать художественную, детскую и отраслевую литературу. Желающим здесь же оформят единый читательский билет. Достаточно принести с собой паспорт. В читальне есть буккроссинг. Для посетителей проводят тематические мастер-классы, например, по оригами и рисованию в смешанной технике, литературные викторины, чтение книг вслух и сеансы настольных игр.

Когда: по субботам и воскресеньям с 10.00 до 18.00.

Как добраться: ст. м. «Бабушкинская», ул. Менжинского, д. 6, стр. 3.

ВРЕДНЫЕ СОВЕТЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ

В музейно-парковом комплексе «Северное Тушино» на площадке около южного входа можно заглянуть в летнюю читальню. Ее сотрудники читают детям, например, Маяковского или «вредные советы» писателя Григория Остера. Рядом с павильоном «Клуб развития и творчества» для взрослых и детей проводят мастер-классы, викторины, игры, концерты молодых исполнителей и показы любимых советских мультфильмов. Здесь также можно посетить спортивные занятия и семейные «Веселые старты».

Когда: по субботам и воскресеньям с 12.00 до 18.00.

Как добраться: ст. м. «Сходненская», ул. Свободы, д. 52.

С ВИДОМ НА РЕКУ

Около центрального входа на Северный речной вокзал устроили читальню на свежем воздухе. Для посетителей проводят презентации книжных новинок, мастер-классы, исторические и литературные викторины, турниры по дартсу и морскому бою. Желающие могут устроить битву в настольные игры, обменяться прочитанными и уже ненужными книгами, нарисовать летний букет.

Когда: по субботам и воскресеньям с 10.00 до 18.00.

Как добраться: ст. м. «Речной вокзал», Ленинградское ш., д. 51.